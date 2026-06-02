Вакансии исчезают, конкуренты множатся: офисным специалистам придется бороться за каждое место

Экономика

Поиск новой работы для квалифицированных офисных сотрудников в текущих экономических условиях может затянуться на год, сообщила партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что на фоне стагнации малого и среднего бизнеса конкуренция за вакантные места стала критической.

Мужчина
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Ситуация на рынке труда значительно осложнилась из-за сокращения числа рабочих мест. Малый и средний бизнес сталкивается с серьезными трудностями после изменений в налоговом законодательстве и ограничений на работу популярных цифровых площадок для продвижения услуг. Крупные корпорации также пересмотрели свои кадровые стратегии в сторону оптимизации. Нередко компании начинают массово избавляться от целого слоя штата, освобождая рынок от опытных, но дорогостоящих управленцев.

По словам Смирновой, период в 12 месяцев стал реалистичным сроком для трудоустройства руководителей среднего и высшего звена. Традиционные методы подбора персонала практически перестали приносить результат из-за дефицита предложений.

"Количество рабочих мест значительно сократилось, особенно на фоне тяжелого кризиса в малом и среднем бизнесе. После ограничений Telegram, где многие предприниматели находили свою аудиторию, привлекали клиентов и формировали спрос, ситуация усугубилась. Это напрямую повлияло на сокращение рабочих мест", — отметила Смирнова.

Статистика подтверждает негативные тренды: в ряде секторов экономики поиск работы в России затянулся, что вынуждает соискателей пересматривать свои карьерные ожидания. Специалист подчеркнула, что вакансии сейчас появляются преимущественно не из-за роста компаний, а по причине ротации кадров, которая также замедлилась. Сотрудники, имеющие стабильную работу, предпочитают держаться за свои места и крайне осторожно относятся к любым предложениям о переходе.

"Рынок сейчас тяжелый, и дать универсальный совет сложно. Если найдена подходящая вакансия, стоит постараться найти прямые контакты людей, принимающих решения, или хотя бы HR-специалистов. Простого отклика на платформе HeadHunter, как это работало раньше, уже недостаточно", — пояснила эксперт.

В условиях переизбытка кандидатов соискатели все чаще сталкиваются с тем, что открытые вакансии на сайтах — это просто пустышки, служащие для мониторинга рынка, а не для реального найма. Чтобы ускорить процесс, кандидатам приходится рассматривать смежные отрасли и даже проходить профессиональную переподготовку.

Нередко менеджеры меняют кресла на станки, интегрируясь в производственный сектор, где наблюдается дефицит кадров. При этом важно учитывать, что автоматизация процессов отбора может создавать дополнительные барьеры, из-за чего цифровой рекрутинг в России встретил сопротивление со стороны профессионального сообщества, требующего более человечного подхода к оценке.

Экспертная проверка: Юрист по трудовому праву Максим Ковалев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
