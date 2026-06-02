География диктует условия Армении: амбициозные планы по экспансии разбились о суровую реальность

Географическая изоляция Армении и отсутствие выхода к морю делают планы Еревана по кратному увеличению поставок товаров в Европу невыполнимыми, уверен финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Своим мнением эксперт поделился в комментарии для Pravda.Ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никол Пашинян

Ранее министр экономики республики Геворг Папоян заявил о намерении страны увеличить экспорт продукции в Евросоюз в 4-5 раз до конца текущего года. При этом ранее сообщалось, что Армения лишилась доступа к самому прибыльному рынку сбыта из-за ужесточения контроля на границах. Эксперты также отмечают, что российский цветочный рынок заменил поставки из соседней республики отечественной продукцией, что создает дополнительное давление на бюджет страны.

Беляев подчеркнул, что отсутствие морских портов критически ограничивает логистические возможности государства. По его словам, наращивание объемов торговли в таких условиях возможно лишь для специфических отраслей, не требующих массовых грузоперевозок. Это касается сферы IT или производства сверхлегких высокотехнологичных компонентов, которые можно транспортировать авиацией. Однако традиционная армянская продукция требует использования железных дорог или морских путей, доступа к которым для прямой торговли с ЕС у республики нет.

"Для всех остальных видов продукции, на которых специализируется Армения, необходимо развитое транспортное плечо. Оптимальным вариантом является морской транспорт, в то время как железнодорожный — это менее эффективно, а автомобильный и вовсе непригоден для таких грузов. Поскольку Армения всем этим не обладает, заявления о четырех-пятикратном росте — это фантазийное изобретение. Единственное, на что Армения может рассчитывать, — это на свою невысокую базу. Относительные цифры очень обманчивы", — пояснил он.

Аналитик допустил, что на фоне низкой стартовой базы статистический рывок возможен, однако он будет носить разовый характер. Удержать и тем более развивать такие темпы без изменения транспортной структуры невозможно. Проблемы с логистикой и транзитом остаются ключевым фактором сдерживания. В то время как на севере обсуждается полное отключение нефтепровода, меняющее правила для всей Европы, южные маршруты остаются заложниками сложной географии. Для Армении переориентация на западный вектор в заявленных масштабах выглядит не более чем декларацией.

"Возможно, удастся достичь каких-то близких цифр, но главное — удержать эти темпы не получится. Может быть, и произойдет скачок по некоторым продуктам, но он будет разовым, а перспектив для дальнейшего роста нет. Это утопия", — сказал Беляев.

На фоне санкционного давления глобальные цепочки поставок продолжают трансформироваться. Примечательно, что даже в условиях ограничений объем импорта американской обуви бьет рекорды, что доказывает приоритетность отлаженной логистики над политическими лозунгами.

Читайте также

Экспертная проверка: Железнодорожный логист, аналитик грузовых перевозок Железнодорожный логист, аналитик грузовых перевозок Алексей Воронов , Региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов