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Бизнес перестал принимать пластик: в магазинах начался массовый демонтаж привычных систем

Экономика

Российский рынок платежей проходит через фазу структурной трансформации. На смену классическому эквайрингу приходит Система быстрых платежей (СБП), предлагая бизнесу радикальное снижение транзакционных издержек. Регулятор планомерно выстраивает прозрачную цифровую среду, где каждый расчет оставляет четкий след в фискальной системе. Переход на QR-коды — это не просто смена технологического интерфейса, а макроэкономический маневр по оптимизации денежного оборота и снижению долговой нагрузки на малый бизнес.

QR-код
Фото: unsplash.com by Rebecca Hausner is licensed under Free to use under the Unsplash License
QR-код

Экономика QR-кода: цифры против карт

Традиционный эквайринг обходится ритейлу дорого. Банковская комиссия "съедает" до 3% от выручки, что напрямую влияет на планирование покупок и конечные цены.

СБП предлагает ставку в 0,4-0,7%, что высвобождает оборотный капитал для инвестиций. Это горькое лекарство для банков, теряющих доходы, но необходимый стимул для охлаждения инфляционного давления со стороны издержек малого бизнеса.

"Бизнес голосует рублем. Разница в комиссиях между картой и QR-кодом достигает четырехкратного размера. Для небольших точек это вопрос выживания маржинальности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски потребителей: кэшбэк или выгода

Покупатель часто оказывается перед выбором: лояльность банку в виде кэшбэка или поддержка локального предпринимателя. Оплата кодом — это прямая транзакция, минуя карточные системы, что обнуляет привычные бонусы.

Однако риски покупок без чека через обычный перевод на карту гораздо выше: покупатель лишается защиты закона и возможности легкого возврата средств.

Инструмент Тарифная нагрузка для бизнеса
Банковская карта (Эквайринг) 1,5% — 3,5%
Оплата по QR-коду (СБП) 0,4% — 0,7%

Переход на QR-коды активно внедряет и цифровизация транспорта. Минтранс масштабирует бесконтактные интерфейсы, чтобы исключить оборот наличных и упростить администрирование пассажиропотоков. Это часть глобальной стратегии по созданию цифровых двойников инфраструктуры.

"Отсутствие кассового чека при оплате "на карту" превращает покупку в лотерею. Без фискального документа доказать факт сделки в суде крайне сложно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Диктатура прозрачности: ФНС и штрафы

Цифровая гигиена бизнеса теперь контролируется жестче. Алгоритмы ФНС видят разрывы в цепочках поставок и подозрительную активность по личным счетам предпринимателей.

Оплата через СБП фиксирует операцию в реестре, что исключает претензии регулятора. Попытки скрыть выручку ведут к санкциям по статье 14.5 КоАП РФ — от 10 тысяч рублей до приостановки деятельности.

С 1 ноября 2025 года механизмы взыскания задолженности автоматизированы. Институциональная среда не оставляет лазеек для серого оборота. Даже тарифы на воду и коммунальные платежи переводятся на жесткие рельсы учета. Игнорировать правила игры становится финансово самоубийственно, так как ФНС взыскивает штрафы в бесспорном порядке.

"Налоговый комплаенс перестал быть опцией. Система видит нестыковки в реальном времени, и списание средств со счета происходит молниеносно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о платежах

Почему при оплате по QR-коду не дают кэшбэк?

Банки выплачивают бонусы из комиссий эквайринга. При оплате через СБП комиссия минимальна, поэтому у банка нет финансового ресурса для премирования клиента.

Безопасно ли сканировать коды в магазинах?

Да, это исключает передачу данных карты (PAN и CVV) терминалу. Риск скимминга или перехвата данных в данном случае технически невозможен.

Что делать, если в магазине требуют только перевод на карту?

Это нарушение закона о защите прав потребителей. Покупатель имеет право на фискальный чек, который подтверждает законность оплаты услуг.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Татьяна Федорова, эксперт Ирина Зайцева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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