Экономика

Российские компании начали масштабную перестройку внутренней структуры, избавляясь от избыточных управленческих должностей. Бизнес стремится оптимизировать расходы и укрепить финансовое положение, сокращая тех, кто не участвует в создании продукта напрямую.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В банковской сфере и страховом секторе уже зафиксированы массовые увольнения штатного персонала. Сейчас офисная рутина проигрывает заводам, поскольку работодатели пересматривают ценность "белых воротничков".

Причины сокращения менеджеров среднего звена

Эксперты отмечают, что управленческий аппарат зачастую разрастается быстрее, чем основной штат, приносящий прибыль. В условиях рыночного давления такая диспропорция становится критической для выживания предприятия.

Внедрение цифровых систем контроля и постановки задач позволяет руководству координировать процессы без лишних посредников. Многие специалисты уже осознали, что диплом менеджера теперь пылится на полке, уступая место реальным навыкам.

"Сейчас очень активно развиты IT-технологии в управлении. Многие моменты позволяют руководителям, минуя сотрудников среднего звена, более эффективно управлять процессами. Способы коммуникации стали гораздо проще", — объяснил Александр Сивогривов.

Развитие коммуникаций упростило взаимодействие между собственниками и исполнителями, сделав промежуточный слой руководителей обузой для бюджета. На сайте NewsInfo Ru подчеркивается, что слабая подготовка менеджеров часто приводит к искажению информации внутри компаний.

Это вынуждает владельцев бизнеса принимать жесткие кадровые решения для оздоровления внутренней среды. При этом россияне перестали бояться увольнения благодаря высокой активности соискателей на рынке.

"Массовая оптимизация управленцев — это закономерная реакция на кадровый голод в производственных нишах. Работодатели больше не готовы платить за администрирование ради администрирования, предпочитая инвестировать в тех, кто выдает конкретный результат", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Риски и перспективы оптимизации штата

Очистка штата от "балласта" открывает возможности для привлечения узкопрофильных специалистов. Текущий год характеризуется ростом конкуренции за кадры, которые могут быстро адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Профессионалы всё чаще выбирают путь переобучения, чтобы сохранить востребованность в условиях цифровой трансформации. Несмотря на сокращения, грамотный подход к управлению остается важнейшим условием для выстраивания устойчивой системы роста внутри крупных сетей.

Специалисты рекомендуют управленцам среднего звена сосредоточиться на получении уникальных компетенций. Механическое выполнение функций контроля больше не гарантирует сохранение рабочего места. Бизнес всё жестче связывает уровень вознаграждения с личным вкладом сотрудника в доходность.

Как сообщается на сайте NewsInfo, избавление от лишних звеньев становится стандартом для компаний, стремящихся к долгосрочной финансовой устойчивости.

Ответы на популярные вопросы о сокращении персонала

Почему первыми увольняют менеджеров среднего звена?

Эти сотрудники часто дублируют функции автоматизированных систем управления и не производят продукт напрямую, что делает их позиции первыми в очереди на оптимизацию издержек.

Как технологии влияют на количество руководителей?

Современные IT-решения позволяют топ-менеджменту напрямую ставить задачи линейному персоналу и контролировать их выполнение, исключая необходимость в промежуточных контролерах.

Гарантирует ли дефицит кадров сохранение места в офисе?

Нет, дефицит наблюдается в основном среди рабочих и узких технических специалистов, в то время как рынок управленцев перенасыщен, что упрощает их замену или сокращение.

Что делать менеджерам, попавшим под оптимизацию?

Эксперты советуют обратить внимание на переквалификацию в смежные или технические области, где наблюдается нехватка профессионалов, и развивать навыки работы с современным ПО.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
