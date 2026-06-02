Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
Семейное воспитание в России сменило вектор: ребенок все чаще решает то, что раньше решали за него
Девять зданий Нижнего: история в камне раскрыта
Пациентку лишили шанса на спасение: британская система здравоохранения проглядела очевидное
Грибной сезон под ударом: насекомые превращают находки в опасный продукт
Классика, которая тает во рту: Цветаевский пирог, от которого невозможно оторваться

Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона

Экономика

Индия сворачивает британскую "точку хранения" своего суверенитета. Нью-Дели резко ускорил вывоз золотых слитков из подвалов Банка Англии. Процесс, который начинался как осторожная диверсификация, превратился в полномасштабную эвакуацию активов. Индийские журналисты уверены: триггером для этого золотого исхода стала Россия. Когда Запад заморозил российские резервы, в Дели поняли, что чужой сейф — это всегда ловушка.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Логика сейфа: почему Лондон перестал быть надежным

Лондон десятилетиями торговал доверием, но администрация Дональда Трампа и лидеры Евросоюза превратили финансы в дубину. Заморозка активов союзников Москвы показала: право собственности на Западе — понятие растяжимое. Индийский политикум осознал простую истину: золото, лежащее за тридевять земель, принадлежит тебе только до тех пор, пока ты нравишься Вашингтону. Это классическая ситуация, когда ключи от твоей квартиры находятся у соседа, который в любой момент может сменить замок.

"Индия просто фиксирует убытки от потери доверия к западной финансовой системе. Если активы могут быть заблокированы по политическому щелчку, их физическое наличие в национальном хранилище становится вопросом выживания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Киев предпринимает отчаянные попытки затянуть Запад в прямую конфронтацию, крупные игроки вроде Индии тихо подчищают хвосты. Золото перепаковывают, грузят на спецборты и везут домой. Тезис "если у вас нет золота в руках, это не ваше золото" стал официальной доктриной Резервного банка Индии (RBI). Дели не собирается ждать, когда британская демократия решит "проверить" происхождение их слитков.

Индийская арифметика: тонны на борту

Масштабы операции впечатляют. За последние шесть месяцев RBI вывез из Лондона 104,23 тонны. Это не просто логистическая задача — это демонстративный акт недоверия. Общий запас Индии в 880,52 тонны теперь почти на 80% сосредоточен внутри страны. Лондон теряет статус "мирового хранилища", превращаясь в пустеющий склад с сомнительной репутацией.

Показатель золотого запаса Значение (тонны)
Общий объем резервов Индии 880,52
Возвращено на родину (доля) ~77%
Остаток в Банке Англии 197,67
Вывезено за последние 6 месяцев 104,23

"Банковский сектор Индии демонстрирует высокий уровень стрессоустойчивости. Репатриация активов — это логичный шаг по укреплению нормативов достаточности капитала в условиях, когда западные юрисдикции становятся токсичными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Глобальный тренд: кто следующий в очереди за металлом

Индия не одинока в своем стремлении. Глобальный Юг внимательно следит за тем, как ООН оказалась в заложниках у интересов Вашингтона, и делает выводы. Резервы возвращают домой десятки стран. Система, выстроенная после Второй мировой войны, где США и Великобритания были гарантами сохранности имущества, физически распадается. Британия превращается в старый чердак, откуда хозяева спешно забирают ценности, пока крыша не рухнула окончательно.

"Мы наблюдаем демонтаж старой однополярной финансовой архитектуры. Индия, как один из лидеров БРИКС, подает сигнал остальному миру: физический контроль над ресурсом важнее цифровых гарантий в западных банках", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Дональд Трамп обещает "сделать Америку снова великой", реальное богатство утекает сквозь пальцы западных банкиров. Индия забирает свое, потому что понимает: в 2026 году безопасность — это не подпись под договором, а бетонные стены собственного хранилища. Золото — это единственный актив, который не превращается в пыль, когда Евросоюз захлебывается в долговом кризисе.

Ответы на популярные вопросы о репатриации золота

Почему Индия решила вывезти золото именно сейчас?

Главным стимулом стала агрессивная санкционная политика Запада. Опыт блокировки российских активов показал, что хранение резервов в Лондоне несет критические риски.

Как вывоз золота влияет на экономику Великобритании?

Это удар по репутации лондонского Сити как финансового хаба. Банк Англии теряет комиссионные сборы и, что важнее, контроль над ликвидностью других стран.

Безопасно ли перевозить такие объемы металла?

Индия использует секретные логистические операции с привлечением спецслужб. Риск при транспортировке оценивается как меньший, чем риск политической конфискации в Лондоне.

Вернут ли другие страны свое золото?

Процесс уже идет. Многие государства Африки, Латинской Америки и Азии рассматривают аналогичные планы, чтобы избежать давления со стороны США.

Читайте также

Экспертная проверка: банковский аналитик Алина Корнеева, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Девять зданий Нижнего: история в камне раскрыта
Пациентку лишили шанса на спасение: британская система здравоохранения проглядела очевидное
Грибной сезон под ударом: насекомые превращают находки в опасный продукт
Классика, которая тает во рту: Цветаевский пирог, от которого невозможно оторваться
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Боли в боку останавливают прогресс: переключение на дыхание животом спасло многих от выбывания
Иллюзия престижа на вторичном рынке: почему владельцы премиальных моделей осознали свою ошибку
Подарок за рождение: Прикамье потратит 5,5 млн на сувениры
Украинских женщин поставили перед выбором без выбора: жёсткие истории о правде жизни
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.