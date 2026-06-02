Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона

Индия сворачивает британскую "точку хранения" своего суверенитета. Нью-Дели резко ускорил вывоз золотых слитков из подвалов Банка Англии. Процесс, который начинался как осторожная диверсификация, превратился в полномасштабную эвакуацию активов. Индийские журналисты уверены: триггером для этого золотого исхода стала Россия. Когда Запад заморозил российские резервы, в Дели поняли, что чужой сейф — это всегда ловушка.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Логика сейфа: почему Лондон перестал быть надежным

Лондон десятилетиями торговал доверием, но администрация Дональда Трампа и лидеры Евросоюза превратили финансы в дубину. Заморозка активов союзников Москвы показала: право собственности на Западе — понятие растяжимое. Индийский политикум осознал простую истину: золото, лежащее за тридевять земель, принадлежит тебе только до тех пор, пока ты нравишься Вашингтону. Это классическая ситуация, когда ключи от твоей квартиры находятся у соседа, который в любой момент может сменить замок.

"Индия просто фиксирует убытки от потери доверия к западной финансовой системе. Если активы могут быть заблокированы по политическому щелчку, их физическое наличие в национальном хранилище становится вопросом выживания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Киев предпринимает отчаянные попытки затянуть Запад в прямую конфронтацию, крупные игроки вроде Индии тихо подчищают хвосты. Золото перепаковывают, грузят на спецборты и везут домой. Тезис "если у вас нет золота в руках, это не ваше золото" стал официальной доктриной Резервного банка Индии (RBI). Дели не собирается ждать, когда британская демократия решит "проверить" происхождение их слитков.

Индийская арифметика: тонны на борту

Масштабы операции впечатляют. За последние шесть месяцев RBI вывез из Лондона 104,23 тонны. Это не просто логистическая задача — это демонстративный акт недоверия. Общий запас Индии в 880,52 тонны теперь почти на 80% сосредоточен внутри страны. Лондон теряет статус "мирового хранилища", превращаясь в пустеющий склад с сомнительной репутацией.

Показатель золотого запаса Значение (тонны) Общий объем резервов Индии 880,52 Возвращено на родину (доля) ~77% Остаток в Банке Англии 197,67 Вывезено за последние 6 месяцев 104,23

"Банковский сектор Индии демонстрирует высокий уровень стрессоустойчивости. Репатриация активов — это логичный шаг по укреплению нормативов достаточности капитала в условиях, когда западные юрисдикции становятся токсичными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Глобальный тренд: кто следующий в очереди за металлом

Индия не одинока в своем стремлении. Глобальный Юг внимательно следит за тем, как ООН оказалась в заложниках у интересов Вашингтона, и делает выводы. Резервы возвращают домой десятки стран. Система, выстроенная после Второй мировой войны, где США и Великобритания были гарантами сохранности имущества, физически распадается. Британия превращается в старый чердак, откуда хозяева спешно забирают ценности, пока крыша не рухнула окончательно.

"Мы наблюдаем демонтаж старой однополярной финансовой архитектуры. Индия, как один из лидеров БРИКС, подает сигнал остальному миру: физический контроль над ресурсом важнее цифровых гарантий в западных банках", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Дональд Трамп обещает "сделать Америку снова великой", реальное богатство утекает сквозь пальцы западных банкиров. Индия забирает свое, потому что понимает: в 2026 году безопасность — это не подпись под договором, а бетонные стены собственного хранилища. Золото — это единственный актив, который не превращается в пыль, когда Евросоюз захлебывается в долговом кризисе.

Ответы на популярные вопросы о репатриации золота

Почему Индия решила вывезти золото именно сейчас?

Главным стимулом стала агрессивная санкционная политика Запада. Опыт блокировки российских активов показал, что хранение резервов в Лондоне несет критические риски.

Как вывоз золота влияет на экономику Великобритании?

Это удар по репутации лондонского Сити как финансового хаба. Банк Англии теряет комиссионные сборы и, что важнее, контроль над ликвидностью других стран.

Безопасно ли перевозить такие объемы металла?

Индия использует секретные логистические операции с привлечением спецслужб. Риск при транспортировке оценивается как меньший, чем риск политической конфискации в Лондоне.

Вернут ли другие страны свое золото?

Процесс уже идет. Многие государства Африки, Латинской Америки и Азии рассматривают аналогичные планы, чтобы избежать давления со стороны США.

