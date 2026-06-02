Люди стали дороже золота: кадровый голод в России спровоцировал резкий пересмотр бюджетов

Российский рынок труда перегрет. Дефицит кадров диктует новые правила игры, превращая поиск сотрудника в битву кошельков. Каждая третья компания уже проиндексировала выплаты в начале 2026 года. Еще столько же готовят бюджеты на повышение до конца декабря. Реальные доходы граждан за четыре года подскочили на четверть. Это не благотворительность бизнеса, а жесткая экономическая необходимость удержать тех, кто еще не ушел к конкурентам.

Фото: Pravda.ru by Федосеев Арсений, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор без сварки

Драйверы зарплатной гонки

Низкая безработица — это горькое лекарство. С одной стороны, занятость полная. С другой — кадровый голод тормозит расширение производств. Компании вынуждены пересматривать сетку окладов, чтобы соответствовать инфляционным ожиданиям и рыночному фону. К середине 2026 года 33% работодателей зафиксировали рост выплат, а 29% планируют пересмотр в ближайшие месяцы.

"Работодатели повышают оклады, чтобы удержать существующих сотрудников и привлечь новых специалистов, а также чтобы соответствовать уровню инфляции и сохранить конкурентоспособность на рынке труда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru доцент финансового университета Эльмира Мухаррамова.

Резервы для роста есть, но рынок труда ждет "оздоровление". Ожидаемое повышение безработицы до 2,7% в ближайшую трехлетку — это не кризис, а снятие сверхнапряжения. Давление на фонд оплаты труда оказывает и динамика долговой нагрузки, заставляющая людей искать более высокие доходы для обслуживания обязательств.

Отрасли-лидеры: где платят больше

Сильнее всего зарплаты растут там, где "железо" важнее бумаги. Тяжелое машиностроение показало рывок в 30-35%. Энергетика, нефтегаз и фармакология остаются в топе за счет дефицита узких специалистов. В городах, работающих на оборонный заказ, токари и операторы ЧПУ стали новой элитой — их доходы на 30% выше офисного планктона.

Отрасль Среднее предложение (руб.) Транспорт и логистика 100 600 Строительство 90 000 Агропром и производство 84 100

Сфера образования и финансовый сектор также подтягивают планку — здесь индексацию провели 36% организаций. При этом автоматизация найма пока не заменяет людей, а лишь подсвечивает нехватку квалифицированных инженеров-технологов и специалистов по кибербезопасности.

"Становится очевидной связь между дефицитом высококвалифицированной рабочей силы в определенных отраслях экономики и повышением фиксированных заработных плат", — констатировал в интервью Pravda.Ru доцент РЭУ Феликс Ахмедов.

Прогноз до 2028 года: цифры и риски

К концу 2026 года номинальные зарплаты в среднем по стране должны пробить отметку в 108 тысяч рублей. Рост продолжится: 115 тысяч в 2027-м и более 123 тысяч в 2028-м. Однако макроэкономические тиски в виде высокой ключевой ставки и дорогого оборотного капитала будут тормозить этот процесс. Компании переходят к точечным премиям для Data Scientist, ML-инженеров и сварщиков высших разрядов.

"Сохраняются факторы, которые могут сдерживать рост зарплат, а именно высокая ключевая ставка и склонность населения больше сберегать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Администрирование доходов становится прозрачнее. Внедрение новых расчетных инструментов позволит государству точнее видеть реальную картину платежеспособности. Это снизит риски, когда проценты по вкладам или дополнительные доходы внезапно лишают сотрудников права на социальные льготы. Прозрачность экономики — залог того, что рост зарплат не "съест" инфляционный перегрев.

Ответы на популярные вопросы о росте зарплат

Кто может рассчитывать на самое крупное повышение?

В приоритете технические специалисты высшей квалификации: инженеры-строители, системные архитекторы, сварщики и операторы ЧПУ. В этих нишах кадровый дефицит позволяет диктовать условия.

Почему зарплаты растут, несмотря на высокую ставку ЦБ?

Бизнес борется за ресурс. Люди стали самым дорогим активом. Чтобы завод не встал, собственник перераспределяет прибыль в пользу фонда оплаты труда, жертвуя маржинальностью.

Как изменятся доходы молодежи?

Наблюдается аномальный спрос на молодых специалистов. Компании готовы платить вчерашним школьникам за линейные позиции суммы, сопоставимые с окладами опытных офисных сотрудников.

Будет ли индексация в 2027–2028 годах?

Да, по прогнозам Минэкономразвития, реальный рост составит от 3,2% до 3,9% ежегодно. Номинальные значения будут расти быстрее — до 8-9% в год.

Читайте также