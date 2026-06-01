Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тут бессилен даже самый грозный закон: почему компромат в интернете бессмертен
Ледяной хранитель тайны: гренландская акула раскрыла секрет бессмертия
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Пробуждение Лернейской гидры: к чему привела попытка учёных "прищемить хвост" фотону
Покупаю одну пару на сезон: обувь, которая "вытянет" любой летний лук
Границы на замке: Сербия готовится к необратимому шагу ради членства в европейской семье
Экономия с обратным эффектом: этот популярный тип старых машин разорит на первом ТО
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Покупаю одну деталь на сезон, и все мои старые вещи из "пыльного угла" снова в моде

Прощай, финансовая анонимность: ЦБ нашел способ сделать траты каждого россиянина полностью прозрачными

Экономика

Российская финансовая система готовится к внедрению кредитования в цифровых рублях, которое может начаться в сентябре 2026 года.

Пластиковая карта
Фото: https://unsplash.com by SumUp is licensed under Free
Пластиковая карта

По прогнозам законодателей, к этому моменту новая форма валюты станет привычным платежным средством для большинства граждан. Такие изменения помогут государству лучше отслеживать серые доходы россиян и сделают движение денежных потоков максимально прозрачным.

Прозрачность и безопасность транзакций

Для конечного потребителя переход на новую форму заимствований останется практически незаметным, так как цифровой рубль кодируется в соотношении один к одному к наличному варианту. Основной интерес государства здесь заключается в упрощении налогового администрирования. Как считает аналитик Николай Моженков, выбор между купюрами или пикселями на экране не меняет сути самого займа для рядового клиента.

"С точки зрения самого кредита, выдается он наличными, безналом или цифровым рублем, разницы для потребителя особой нет. Это делается для более прозрачного оборота денег для государства, для налогов", — отметил Николай Моженков.

Важным преимуществом станет защищенность операций благодаря блокчейн-технологиям, которые позволяют мгновенно блокировать подозрительные переводы. Пока финансовый сектор внедряет системы защиты, многие граждане предпочитают прятать сбережения дома, опасаясь блокировок по 115-ФЗ.

NewsInfo уточняет, что внедрение цифровой валюты потребует времени на модернизацию банковских приложений и расширение сети приема платежей.

Готовность инфраструктуры и риски вывода средств

Одной из проблем остается целевое использование: заемщики должны иметь возможность тратить средства в любых магазинах напрямую. В противном случае люди начнут искать сложные способы перевода цифровых активов в кэш. Пока одни компании внедряют технологии ИИ для автоматизации процессов, банковская инфраструктура еще только адаптируется к запуску столь масштабного продукта.

"Главный риск заключается в психологической неготовности части населения к полному отсутствию анонимности платежей при использовании цифрового рубля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Когда цифровой рубль станет массовым?

Полноценный запуск инструмента для широких расчетов и выдачи кредитов запланирован на 1 сентября 2026 года.

Изменится ли стоимость кредита в новой валюте?

С технической точки зрения форма валюты не влияет на процентные ставки, однако прозрачность системы может упростить одобрение займов.

Можно ли будет снять цифровые рубли в банкомате?

Напрямую снять цифровой рубль нельзя, сначала его потребуется конвертировать в безналичный вид через банковское приложение.

Насколько безопасен такой вид денег?

Система базируется на блокчейне, что делает каждую операцию уникальной и отслеживаемой, исключая возможность подделки или кражи без следа.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Наука и техника
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Ледяной хранитель тайны: гренландская акула раскрыла секрет бессмертия
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Пробуждение Лернейской гидры: к чему привела попытка учёных "прищемить хвост" фотону
Покупаю одну пару на сезон: обувь, которая "вытянет" любой летний лук
Евробюрократы опять в тупике: жесткий ответ Путина заставил штабы в Брюсселе спешно замолчать
Границы на замке: Сербия готовится к необратимому шагу ради членства в европейской семье
Экономия с обратным эффектом: этот популярный тип старых машин разорит на первом ТО
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Покупаю одну деталь на сезон, и все мои старые вещи из "пыльного угла" снова в моде
Мечты о квартире разбиваются о реальность: банки РФ начали массово резать лимиты по ипотеке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.