Без долгов, но с подвохом: как кредитная нагрузка россиян откатилась до уровня семилетней давности

Экономика

Российские домохозяйства сократили долговое бремя до уровней семилетней давности. По итогам 2025 года коэффициент обслуживания долга опустился до 9,1%. Регулятор связывает это с охлаждением сегмента розничного кредитования через жесткую денежно-кредитную политику.

Мужчина избавился от кредитов
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Факторы снижения долговой нагрузки

Макроэкономическая стабилизация опирается на два рычага: ограничение аппетитов банков и рост номинальных доходов населения. Граждане стали тратить меньше средств на обслуживание займов наличными. Опережающий рост доходов (+17% год к году) позволил заемщикам быстрее погашать текущие обязательства. Нагрузка на бюджет домохозяйств снизилась на 3 процентных пункта относительно начала 2022 года.

"Снижение коэффициента обслуживания долга закономерно. Рост доходов населения нивелирует долговые хвосты, а жесткие меры ЦБ отсекают заемщиков с высокой вероятностью дефолта", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.

Структура долга по продуктам

Разные кредитные продукты демонстрируют неодинаковую динамику. Ипотека стагнирует на уровне 2% — аналогичный показатель был зафиксирован в 2019 году. Автокредитование показало рост до 1% против 0,7% в докризисный период. Кредитные карты пока не вернулись к минимумам, удерживаясь на отметке 2,8%.

Тип кредита Текущая нагрузка
Ипотека 2,0%
Кредиты наличными 3,3%
Кредитные карты 2,8%
Автокредиты 1,0%

Кредиты наличными показывают самый существенный спад — до 3,3% с прежних 4,7%. Это следствие перехода банков к более консервативным моделям андеррайтинга. Финансовая система страны требует формирования качественного портфеля, что особенно важно при управлении личными финансами в текущих условиях.

Качество обслуживания кредитов

Проблемная задолженность (просрочка свыше 90 дней) достигла 1,8% к 1 апреля 2026 года. Регулятор подчеркивает, что этот прирост вызван "вызреванием" портфелей 2023-2024 годов. Опасную зону сформировали необеспеченные льготные займы на строительство частных домов и рыночная ипотека по высоким ставкам. Новые выдачи с 2025 года характеризуются более высоким качеством.

"Рост просрочки по старым ипотечным сделкам был ожидаем. Рынок очищается от избыточного спроса, который подогревался льготами, что теперь требует жесткого контроля за финансовой дисциплиной", — пояснила аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о долговой нагрузке

Почему ипотека остается стабильной при высоких ставках?

Основной объем портфеля составляют старые кредиты. Новые выдачи проходят тщательный отбор, что сдерживает риск.

Откуда берется прирост просрочки?

Проблемы концентрируются в сегменте ИЖС и рыночных кредитов 2024 года, выданных в период пиковых цен на недвижимость.

Что означает снижение коэффициента до 9,1%?

Это показывает возросшую способность населения гасить долги без экстремального напряжения бюджетов.

Вернутся ли показатели к минимумам 2019 года?

Текущая политика ЦБ направлена на долгосрочное удержание метрик в комфортном для стабильности диапазоне.

"Банки пересмотрели риск-профили. Одобрение заявок теперь базируется на реальной платежеспособности, а не на залоговой стоимости объекта, что предотвращает появление токсичных активов", — констатировал риск-менеджер Илья Гусев.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик долгового рынка Мария Бубцева, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
