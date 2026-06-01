Доверить карьеру ИИ не готовы: почему цифровой рекрутинг в России встретил яростное сопротивление

Цифровая трансформация процессов найма сталкивается с явным сопротивлением. Большинство граждан видят в алгоритмах угрозу объективности, настаивая на законодательном ограничении машинного скрининга резюме. Разрыв между технологическими возможностями корпораций и ожиданиями соискателей формирует новый конфликт в плоскости трудовых отношений.

Фото: NewsInfo.Ru by Елена Маркова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человекоподобный робот

Общество против алгоритмов

Исследование SuperJob зафиксировало негативную реакцию на внедрение искусственного интеллекта в HR-процессы. Из 1600 опрошенных жителей России 57% выразили несогласие с автоматизацией первичного отбора. Половина участников опроса открыто выступает за законодательный запрет подобных инструментов. Позитивно оценивают автоматизацию лишь 8% граждан.

"Алгоритм лишен эмпатии и не способен оценить уникальный профессиональный путь человека. Машина всегда подгоняет кандидата под усредненный шаблон, игнорируя нестандартные навыки. Это дискриминация по формальному признаку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Барьеры восприятия: возраст и доходы

Статистика показывает системное недоверие к цифровым рекрутерам независимо от возраста. Если в группе до 34 лет против технологий выступают 59%, то среди граждан старше 45 лет доля критиков достигает 60%. Мужчины более категоричны: 65% не хотят видеть алгоритмы в процессе найма. Женщины проявляют гибкость, чаще выбирая нейтральные оценки.

Категория респондентов Доля противников внедрения ИИ Мужчины 65% Женщины 50%

Особое внимание стоит уделить финансовому цензу. Россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц менее склонны требовать запретов. Среди них 29% не видят угрозы в автоматизации. Остальной рынок труда демонстрирует жесткий запрос на человеческий контроль, особенно в условиях, когда рынок труда перегрет и требует исключительной прозрачности.

"Работодатели часто стремятся сэкономить на HR-отделах через ПО, но забывают про риски утечек персональных данных. Использование непрозрачных моделей в найме создает легальные дыры, ответственность за которые несет компания как оператор данных", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о найме с применением ИИ

Почему соискатели боятся ИИ в рекрутинге?

Основное опасение — предвзятость алгоритмов и невозможность получить обратную связь. Кандидаты опасаются, что машина отсеет их резюме из-за технических ошибок или неверной интерпретации ключевых слов.

Поможет ли запрет ИИ сохранить права работников?

Для многих это единственный способ гарантировать человеческую оценку компетенций. Жесткое регулирование финансовых ловушек и процедурных аспектов найма сейчас крайне актуально для защиты от цифрового произвола.

Может ли ИИ быть полезен при поиске работы?

Технология позволяет быстро отсеивать нерелевантные вакансии. При должном уровне контроля со стороны человека ИИ служит эффективным инструментом, но не заменой экспертному мнению.

Как меняется отношение к ИИ с ростом дохода?

Высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы с современными платформами, чаще видят в ИИ функциональный инструмент. Лояльность к технологиям растет вместе с уровнем компетенций в IT-сфере.

"Запрет на использование программ только усложнит жизнь рекрутерам, но не решит вопрос качества оценки. Нужно не ограничивать методы, а законодательно закреплять ответственность работодателя за итог автоматизированных решений", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

