Обменники показывают одно, рынок диктует другое: доллар в России живет двойной жизнью

Система множественных курсов доллара может закрепиться в России до конца года из-за изоляции от крупных мировых площадок, пояснил экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава. В интервью Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что в текущих условиях разрыв между официальными значениями и котировками черного рынка становится новой экономической реальностью.

Ранее сообщалось, что после приостановки биржевых торгов американской и европейской валютами в 2024 году в стране сложилось три разных курса доллара. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством Прайм уточнила, что речь идет об официальном, межбанковском и наличном показателях.

На сегодняшний день доминирующей силой выступает Банк России, который устанавливает официальный курс. На межбанковском уровне самостоятельные индикаторы практически отсутствуют, так как организации ориентируются на цифры регулятора с минимальными отклонениями.

Специфическая ситуация наблюдается в сегменте банкнот. Параллельно с легальным рынком активно функционируют теневые площадки, где проходят реальные сделки. В некоторых субъектах страны уже зафиксировано изменение условий продажи иностранных банкнот на фоне новой конъюнктуры.

"Наличный курс валюты можно разделить на две составляющие. Первая — это официальный курс, который устанавливается государством и публично декларируется. Вторая — курс черного рынка, по которому в действительности совершаются реальные сделки", — отметил Лежава.

Существование нескольких ценовых уровней для одной валюты негативно сказывается на прозрачности экономики. Идеальным сценарием считается единый курс, однако сокращение объемов внешних операций снизило остроту этой проблемы для государства. Инвесторам в такой период стоит внимательно изучать базовые подходы к сбережениям для защиты капитала. Специалист добавил, что текущая фрагментация рынка не критична, но свидетельствует о его нездоровом состоянии.

"Курс должен быть более-менее единым и одинаковым. Однако, учитывая, что Россию активно отсекают от внешних рынков, объемы операций значительно снизились. Это ситуация, конечно, нездоровая, но пока не критичная", — пояснил экономист.

Возвращение к единому знаменателю в ближайшей перспективе маловероятно. Пока сохраняется блокировка доступа к внешним торговым контурам, параллельные курсы будут сосуществовать. При этом главные факторы укрепления валюты теперь связаны преимущественно с внутренним распределением выручки экспортеров.

По словам Лежавы, разделение рынков совершенно точно продлится до конца 2026 года, а долгосрочное прогнозирование затруднено геополитическими факторами. Даже если стоимость рубля продемонстрирует аномальную динамику, структурный разрыв между наличным и безналичным миром никуда не исчезнет.

