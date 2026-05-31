Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем

Экономика

Россияне теряют веру в государственное пенсионное обеспечение. Три четверти граждан допенсионного возраста уверены: выплат от ПФР на комфортную старость не хватит. Экономика диктует жесткие условия. Чтобы не считать копейки после 60, начинать формировать частный капитал нужно уже в 35-40 лет. Аналитик Артур Хачатрян разобрал сценарии выживания и приумножения средств в условиях перегретого рынка.

Цель — 20 миллионов: арифметика инфляции

Главная ошибка начинающего инвестора — игнорирование покупательной способности. Пять миллионов рублей сегодня и через двадцать лет — разные величины. С учетом макроэкономических рисков, номинальная цель должна составлять около 20 миллионов. Это обеспечит уровень жизни, сопоставимый с текущими пятью миллионами.

"Инфляционное давление съедает пассивные накопления быстрее, чем кажется. Если просто складывать купюры под матрас, к моменту выхода на покой вы обнаружите там труху вместо капитала. Необходима доходность минимум в 10-12% годовых, чтобы просто бежать на месте вместе с рынком", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Размер ежемесячного взноса напрямую зависит от выбранного риска. При доходности портфеля в 8% достаточно откладывать 9 тысяч рублей в месяц. Если вы боитесь биржи и выбираете консервативные инструменты, готовьтесь отдавать по 20 тысяч ежемесячно. Разница в два раза — это цена финансовой грамотности.

Инструментарий: от облигаций до недвижимости

Вклады перестают быть панацеей. При снижении ключевой ставки доходность депозитов упадет. Разумная альтернатива — длинные ОФЗ. Они позволяют зафиксировать высокий процент на десятилетия. Рынок акций через индексные фонды (БПИФ) снижает риски выбора конкретных компаний, давая заработать на росте всей экономики РФ.

Инструмент Ожидаемая доходность (реальная)
Банковский вклад 8-11% (зависит от КС)
Облигации (ОФЗ) Фиксация текущей ставки на 10+ лет
Аренда жилья 5-7% чистыми + рост стоимости актива
ИИС (вычет) +13% гарантированно от суммы взноса

Многие рассматривают жилье в мегаполисе как "бетонное золото". Однако современные сберегательные счета иногда эффективнее управления квартирой. Доходность аренды в 5-7% едва покрывает амортизацию и простои. Квартира — это не пассивный доход, а полноценная работа по управлению активом.

Безопасность: кэш, валюта и страхи заморозки

Слухи о конфискации вкладов беспочвенны. Система АСВ защищает до 1,4 млн рублей в каждом банке. Дробите капитал — это базовое правило гигиены. Валюта же перестала быть тихой гаванью. Наличные доллары не приносят процентов, а безналичные счета уязвимы перед санкциями. Проще использовать юаневые облигации или золото.

"Ликвидность — это кровь ваших накоплений. Нельзя запирать все деньги в один актив, будь то квартира или вклад в одном банке. Сегодня банки умеют возвращать ошибочные платежи и страховать риски, но диверсификацию за вас никто не сделает", — отметила финансовый аналитик Никита Волков.

Важно помнить о токсичности некоторых активов. Хранение под подушкой гарантирует потерю 10-15% веса капитала ежегодно из-за инфляции. Для тех, кто боится сложностей, существуют альтернативные формы накоплений с фиксированным процентом.

Цифровой рубль и ПДС: стоит ли ждать

Цифровой рубль — это не инвестиция. На него не начисляют проценты. Это просто удобный способ оплаты. А вот Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заслуживает внимания. Государство страхует там до 2,8 млн рублей и добавляет до 36 тысяч рублей в год в качестве софинансирования. Это прямой рычаг для ускорения роста капитала.

"Любая государственная льгота, будь то вычет по ИИС или софинансирование ПДС — это подарок рынку. Глупо игнорировать инструменты, которые дают гарантированную доходность выше рыночной за счет налоговых маневров", — объяснила финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Зачем откладывать сейчас, если через 20 лет рубль обесценится?

Именно поэтому нельзя копить только в рублях под подушкой. Инвестиционные инструменты (акции, золото, облигации) исторически обгоняют инфляцию, сохраняя реальную стоимость ваших трудов.

Безопасно ли держать более 1,4 млн рублей в одном банке?

Нет, лимит страховки АСВ — 1,4 млн рублей. Суммы свыше этого порога при отзыве лицензии банка возвращаются в последнюю очередь. Распределяйте средства между топ-10 кредитными организациями.

Стоит ли вкладываться в акции, если я не разбираюсь в графиках?

Индивидуальный отбор акций — риск. Индексные фонды (БПИФ) на индекс Мосбиржи позволяют владеть долями крупнейших компаний страны разом. Это требует нулевых знаний в трейдинге.

Как ПДС поможет сэкономить на налогах?

Участники программы имеют право на налоговый вычет. Вы возвращаете до 52 тысяч рублей уплаченного НДФЛ ежегодно, что фактически увеличивает доходность ваших вложений на эту сумму.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
