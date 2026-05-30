Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тишина вместо громких заголовков: почему Кендалл Дженнер скрывает роман с Джейкобом Элорди
Гардероб улетает за копейки: судебные тяжбы вынудили Лерчек расстаться с любимыми вещами
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
С чем носить серые туфли? 5 причин, почему эта обувь должна стать вашей любимой
Дебилы считают меня дебилом: почему Виталий Гогунский навсегда перестал спорить с хейтерами
Заготовка ягод на зиму перестала быть скучным делом: как сварить дома настоящую клубничную "Фанту"
25 лет, эйфория победы и спонтанное предложение: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой
Курортный Стамбул превратился в зону отчуждения: дерзкий беспредел заставил власти начать зачистки
Семейные бюджеты получили мощный импульс: власти запустили механизм неожиданного финансового возврата

Ормузский пролив превратился в пороховую бочку: события в акватории обрушили планы крупных инвесторов

Экономика » Сырье » Нефть

Мировой рынок нефти накрыла волна волатильности. Котировки Brent пробили психологическую отметку в $90 за баррель, обновив минимумы середины весны. Рынок лихорадит от новостей из зоны Ормузского пролива — стратегического узла, через который уходит пятая часть мирового трафика энергоносителей. Любой дипломатический маневр между США и Ираном мгновенно отражается на табло бирж. Для России это сигнал к пересмотру экспортных ожиданий, хотя текущие уровни пока не угрожают бюджетной стабильности.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Геополитический маятник: почему штормит котировки

Биржевые игроки болезненно реагируют на отчеты о возможных сделках в Ближневосточном регионе. Сообщения о 60-дневном меморандуме между Вашингтоном и Тегераном охладили рынок. Условие свободного прохода судов без досмотров и минная очистка акватории — мощный дефляционный фактор. Пока Белый дом медлит с официальным подтверждением, цена успела частично отыграть падение, вернувшись к $93. Инвесторы не верят словам, требуя подписей под документами.

"Рыночная неопределенность транслируется в цены. Текущее снижение можно считать коррекционным, оно не меняет фундаментальную картину, пока конфликт не исчерпан полностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перегрев рынка, спровоцированный мартовской блокировкой логистических узлов, постепенно сходит на нет. По данным МЭА, блокада Ормуза выбивала из системы 14 млн баррелей в сутки. Теперь, когда валютный рынок адаптировался к стрессу, нефтяные контракты ищут новую точку равновесия. Россия в этой схеме остается сторонним наблюдателем с солидным финансовым буфером.

Запас прочности: выдержит ли российская экономика дешевление барреля

Отечественный бюджет сверстан из консервативного прогноза в $59 за баррель Urals. Даже при падении Brent до $80, российское сырье с учетом дисконтов будет торговаться выше зоны риска. Снижение экспортной выручки неприятно, но не критично, пока объемы добычи сохраняются на стабильном уровне. Регулятор умело демпфирует внешние шоки, используя структурную трансформацию экономики как щит от внешней конъюнктуры.

"Главный порог — не круглые цифры по Brent, а цена отсечения Urals. При среднегодовой стоимости нашего сорта в районе $70 нефтегазовые доходы достигнут плановых 8,9 трлн рублей", — объяснил Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель Значение / Прогноз
Цена отсечения (Urals) $59
Текущий Brent (минимум) $90,79
Средняя цена Urals (апрель) $94,87
План нефтегазовых доходов 8,9 трлн руб.

Для простых граждан колебания барреля — это прежде всего вопрос курса рубля и цен на внутреннем рынке. Пока нефть остается дорогой по меркам последних лет, казна пополняется, обеспечивая социальные выплаты и индексации. Дешевая нефть традиционно давит на национальную валюту, но жесткая политика ЦБ и экспортные ограничения удерживают ситуацию в рамках управляемого коридора.

"Российский бюджет защищен бюджетным правилом. Лишние доходы уходят в резервы, а при падении цен ниже базового уровня ФНБ компенсирует разрыв. Прямого удара по социалке не будет", — резюмировала в разговоре с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть падает, если на Ближнем Востоке неспокойно?

Рынок заранее заложил в цену "военную премию". Любые слухи о переговорах заставляют спекулянтов фиксировать прибыль и закрывать позиции, что обваливает котировки.

Как низкая цена нефти скажется на бензине в России?

Внутренние цены на топливо в РФ слабо зависят от мировых из-за работы демпферного механизма. Резкого удешевления на АЗС ждать не стоит, но и предпосылок для взрывного роста при дешевой нефти нет.

Какая цена нефти критична для российского бюджета?

Опасная зона начинается при падении сорта Urals ниже $59 за баррель. Пока рыночные цены значительно превышают этот порог.

Может ли Brent упасть до $60?

Аналитики допускают такой сценарий только в случае глобальной рецессии. Текущие логистические сложности и политика ОПЕК+ удерживают нефть в более высоком диапазовом коридоре.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Станьте устойчивее: как 5 минут в день в стойке избавят от боли в ногах и спине
Новости спорта
Станьте устойчивее: как 5 минут в день в стойке избавят от боли в ногах и спине
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Последние материалы
31 мая: День блондинок и адвокатов, но без табака
Дебилы считают меня дебилом: почему Виталий Гогунский навсегда перестал спорить с хейтерами
Заготовка ягод на зиму перестала быть скучным делом: как сварить дома настоящую клубничную "Фанту"
25 лет, эйфория победы и спонтанное предложение: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой
Курортный Стамбул превратился в зону отчуждения: дерзкий беспредел заставил власти начать зачистки
Семейные бюджеты получили мощный импульс: власти запустили механизм неожиданного финансового возврата
Мифы о третьем глазе оказались правдой: какая инженерный компромисс спрятан глубоко в мозгу
Всего 10 граммов на литр: копеечный домашний раствор для идеальной чистоты потолков
Опасная беспечность: почему прогулка с собакой мелкой породы может закончится слезами
Четыре брака и один горький вывод: что Дженнифер Лопес поняла после расставания с Беном Аффлеком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.