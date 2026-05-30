Ормузский пролив превратился в пороховую бочку: события в акватории обрушили планы крупных инвесторов

Мировой рынок нефти накрыла волна волатильности. Котировки Brent пробили психологическую отметку в $90 за баррель, обновив минимумы середины весны. Рынок лихорадит от новостей из зоны Ормузского пролива — стратегического узла, через который уходит пятая часть мирового трафика энергоносителей. Любой дипломатический маневр между США и Ираном мгновенно отражается на табло бирж. Для России это сигнал к пересмотру экспортных ожиданий, хотя текущие уровни пока не угрожают бюджетной стабильности.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Колба с нефтью

Геополитический маятник: почему штормит котировки

Биржевые игроки болезненно реагируют на отчеты о возможных сделках в Ближневосточном регионе. Сообщения о 60-дневном меморандуме между Вашингтоном и Тегераном охладили рынок. Условие свободного прохода судов без досмотров и минная очистка акватории — мощный дефляционный фактор. Пока Белый дом медлит с официальным подтверждением, цена успела частично отыграть падение, вернувшись к $93. Инвесторы не верят словам, требуя подписей под документами.

"Рыночная неопределенность транслируется в цены. Текущее снижение можно считать коррекционным, оно не меняет фундаментальную картину, пока конфликт не исчерпан полностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перегрев рынка, спровоцированный мартовской блокировкой логистических узлов, постепенно сходит на нет. По данным МЭА, блокада Ормуза выбивала из системы 14 млн баррелей в сутки. Теперь, когда валютный рынок адаптировался к стрессу, нефтяные контракты ищут новую точку равновесия. Россия в этой схеме остается сторонним наблюдателем с солидным финансовым буфером.

Запас прочности: выдержит ли российская экономика дешевление барреля

Отечественный бюджет сверстан из консервативного прогноза в $59 за баррель Urals. Даже при падении Brent до $80, российское сырье с учетом дисконтов будет торговаться выше зоны риска. Снижение экспортной выручки неприятно, но не критично, пока объемы добычи сохраняются на стабильном уровне. Регулятор умело демпфирует внешние шоки, используя структурную трансформацию экономики как щит от внешней конъюнктуры.

"Главный порог — не круглые цифры по Brent, а цена отсечения Urals. При среднегодовой стоимости нашего сорта в районе $70 нефтегазовые доходы достигнут плановых 8,9 трлн рублей", — объяснил Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель Значение / Прогноз Цена отсечения (Urals) $59 Текущий Brent (минимум) $90,79 Средняя цена Urals (апрель) $94,87 План нефтегазовых доходов 8,9 трлн руб.

Для простых граждан колебания барреля — это прежде всего вопрос курса рубля и цен на внутреннем рынке. Пока нефть остается дорогой по меркам последних лет, казна пополняется, обеспечивая социальные выплаты и индексации. Дешевая нефть традиционно давит на национальную валюту, но жесткая политика ЦБ и экспортные ограничения удерживают ситуацию в рамках управляемого коридора.

"Российский бюджет защищен бюджетным правилом. Лишние доходы уходят в резервы, а при падении цен ниже базового уровня ФНБ компенсирует разрыв. Прямого удара по социалке не будет", — резюмировала в разговоре с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть падает, если на Ближнем Востоке неспокойно?

Рынок заранее заложил в цену "военную премию". Любые слухи о переговорах заставляют спекулянтов фиксировать прибыль и закрывать позиции, что обваливает котировки.

Как низкая цена нефти скажется на бензине в России?

Внутренние цены на топливо в РФ слабо зависят от мировых из-за работы демпферного механизма. Резкого удешевления на АЗС ждать не стоит, но и предпосылок для взрывного роста при дешевой нефти нет.

Какая цена нефти критична для российского бюджета?

Опасная зона начинается при падении сорта Urals ниже $59 за баррель. Пока рыночные цены значительно превышают этот порог.

Может ли Brent упасть до $60?

Аналитики допускают такой сценарий только в случае глобальной рецессии. Текущие логистические сложности и политика ОПЕК+ удерживают нефть в более высоком диапазовом коридоре.

Читайте также