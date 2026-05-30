Семейные бюджеты получили мощный импульс: власти запустили механизм неожиданного финансового возврата

Экономика » Финансы » Деньги

Государство запускает механизм "налогового кэшбэка" для семей с двумя и более детьми. С 1 июня Социальный фонд России (СФР) открывает прием заявок на ежегодную выплату, которая фактически снижает ставку НДФЛ с 13% до 6%. Деньги вернут в виде прямой субсидии. Регулятор подчеркивает: мера направлена на поддержку работающих родителей, чьи доходы не позволяют формировать значительные накопления из-за высокой иждивенческой нагрузки.

Фото: freepik is licensed under public domain
Семья сидит за столом

Правила игры: кто попадет в реестр выплат

Алгоритм отбора получателей жесткий. Право на возврат налога имеют только граждане РФ, постоянно проживающие в стране. Ключевое условие — наличие двух или более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно). Доход семьи на одного человека не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Оператор выплаты в лице СФР проверит не только зарплаты, но и имущественную обеспеченность: количество квартир, машин и земельных участков должно соответствовать нормативам Минтруда.

"Возврат части НДФЛ — это важный и продуманный инструмент социальной поддержки нуждающихся и, как правило, многодетных семей", — отметил в беседе с "МК" член РАСО Андрей Лобода.

Администрирование процесса переведено в "цифру". Большинству соискателей не придется собирать кипу справок. Основной массив данных фонд подтянет через систему межведомственного взаимодействия. Это исключает лишнюю бюрократию и ускоряет проверку заявок. В условиях, когда денежные запросы граждан растут, такие инструменты позволяют точечно снижать инфляционное давление на семейные бюджеты.

Цена вопроса: сколько вернет Соцфонд

Сумма выплаты — это разница между уплаченным НДФЛ (13%) и льготным расчетом (6%). По предварительным оценкам, на руки родители получат от 56 до 189 тысяч рублей. Важно: выплата защищена от взысканий. Судебные приставы не смогут списать эти средства в счет долгов. Однако претендовать на кэшбэк не смогут должники по алиментам — система контроля блокирует такие заявки на этапе верификации личности.

"Механика льготы прозрачна: бюджет субсидирует разницу в ставке налога. Это стимулирует граждан к официальному трудоустройству, так как 'серые' доходы в расчет не принимаются. Важно понимать, что выплата не отменяет стандартные налоговые вычеты, а идет плюсом к ним", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Параметр Условие выплаты
Количество детей 2 и более (граждане РФ)
Порог дохода До 1,5 прожиточных минимумов на члена семьи
Статус занятости Официальное трудоустройство, отсутствие долгов по алиментам

Для подтверждения права на выплату СФР проанализирует доходы за прошлый календарный год. Если данные о заработке отсутствуют в базе (актуально для силовых ведомств), придется предоставить бумажную справку. В остальных случаях достаточно заявления на портале "Госуслуги". Те, кто привык управлять сбережениями самостоятельно, могут использовать возврат для пополнения семейного резервного фонда.

"Срок рассмотрения документов ограничен десятью рабочими днями. Мы видим попытку государства максимально перевести социальные транзакции в автоматический режим. Любой сбой в данных о стаже может лишить выплаты, поэтому рекомендую заранее проверить свой лицевой счет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о новой выплате

Можно ли получить выплату, если я работаю как самозанятый?

Нет, мера поддержки касается только плательщиков НДФЛ. Самозанятые платят налог на профессиональный доход, который не подлежит возврату по этой схеме.

Влияет ли наличие автомобиля на право получения денег?

Да. Имущественный ценз учитывает транспорт. Если у семьи две и более машины (за исключением многодетных), в выплате могут отказать при превышении установленных Минтрудом норм.

Нужно ли подавать заявление на каждого ребенка отдельно?

Подается одно общее заявление от родителя. Расчет производится на основании данных о составе семьи и совокупном доходе всех трудоустроенных членов.

Когда деньги придут на карту?

Выплаты начнутся после завершения камеральной проверки данных за отчетный год. Активная фаза перечислений запланирована на летний период после старта приема заявок 1 июня.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
