Инновационные университетские разработки: стартовал конкурс на миллионы рублей для команд

Стартовал сбор заявок на программу развития проектов технологического лидерства "От идеи к продукту".
Кто может подать заявку?
Работник университета или НИИ, собравший команду до 7 человек.
Условия участия:
Победители смогут получить финансирование до 30 млн рублей на срок до двух лет, а также поддержку на всех этапах: от создания концепции до масштабирования готового продукта.
Программа направлена на ускорение разработок перспективных технологий, созданных в университетах, и их передаче новым или уже существующим высокотехнологичным компаниям.
Программа создана в партнерстве Министерства науки и высшего образования России и Газпромбанка. Оператором выступит Центр технологического лидерства (ЦТЛ).
Прием заявок до 28 июня.
Подробная информация на сайте.
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.