Инновационные университетские разработки: стартовал конкурс на миллионы рублей для команд

Стартовал сбор заявок на программу развития проектов технологического лидерства "От идеи к продукту".

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ инновации

Кто может подать заявку?

Работник университета или НИИ, собравший команду до 7 человек.

Условия участия:

в основе проекта — оригинальное и коммерчески востребованное технологическое решение, основанное на результатах научных исследований;

автор исследований входит в состав команды;

есть письменное согласие ректора или директора на использование инфраструктуры и участие организации.

Победители смогут получить финансирование до 30 млн рублей на срок до двух лет, а также поддержку на всех этапах: от создания концепции до масштабирования готового продукта.

Программа направлена на ускорение разработок перспективных технологий, созданных в университетах, и их передаче новым или уже существующим высокотехнологичным компаниям.

Программа создана в партнерстве Министерства науки и высшего образования России и Газпромбанка. Оператором выступит Центр технологического лидерства (ЦТЛ).

Прием заявок до 28 июня.

Подробная информация на сайте.