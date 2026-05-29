Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ

Российский рынок пенсионных накоплений демонстрирует качественный сдвиг. Общий объем портфеля достиг отметки в 9,7 трлн рублей. Регулятор фиксирует не просто рост активов, а изменение предпочтений граждан в управлении личными сбережениями.
Банк России в своем аналитическом обзоре за I квартал 2026 года подтверждает положительную динамику пенсионных резервов. Рост обеспечили два фактора: приток средств через программу долгосрочных сбережений и полученный управленческий доход. НПФ пересмотрели вектор инвестирования, сфокусировавшись на ОФЗ с постоянным купоном в ущерб корпоративному облигационному сегменту.
"Инвесторы перешли к стратегии консервативной защиты капитала, фиксируя доходность через длинные бумаги, что дает предсказуемый денежный поток в условиях высокой волатильности рынка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
ПДС стала инструментом, переломившим пятилетнюю тенденцию. Граждане массово переводят накопления из Социального фонда в НПФ. За первые три месяца текущего года в программу вступили 1,3 млн человек. Суммарный объем переведенных средств составил 143,7 млрд рублей, а объем новых сберегательных взносов — 63,7 млрд рублей.
|Показатель
|Значение (I кв. 2026)
|Совокупный объем портфеля
|9,7 трлн рублей
|Доходность пенсионных резервов
|13,9% годовых
|Участники программы ПДС
|10,3 млн граждан
"Рост популярности ПДС обусловлен институциональным доверием к софинансированию со стороны государства, что сейчас является единственным надежным драйвером для долгосрочного планирования личного бюджета", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Рыночные инструменты ограничены ставкой ЦБ и инфляцией; попытки заработать "сверх" критически увеличивают риски потери тела капитала.
ОФЗ с постоянным купоном обеспечивают фиксацию доходности на долгий срок, что защищает резервы от процентного риска.
Средства участников системы долгосрочных сбережений защищены государством и системой гарантирования прав застрахованных лиц.
Прямой связи нет, но при переводе средств крайне важно проверить актуальность пенсионного стажа в государственной базе данных, чтобы избежать ошибок при назначении будущих выплат.
"Массовая миграция клиентов в НПФ показывает, что люди перестали надеяться на пассивную пенсию и начали активно управлять своим портфелем, пользуясь налоговыми льготами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.