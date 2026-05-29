Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ

Экономика

Российский рынок пенсионных накоплений демонстрирует качественный сдвиг. Общий объем портфеля достиг отметки в 9,7 трлн рублей. Регулятор фиксирует не просто рост активов, а изменение предпочтений граждан в управлении личными сбережениями.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Трансформация пенсионного ландшафта

Банк России в своем аналитическом обзоре за I квартал 2026 года подтверждает положительную динамику пенсионных резервов. Рост обеспечили два фактора: приток средств через программу долгосрочных сбережений и полученный управленческий доход. НПФ пересмотрели вектор инвестирования, сфокусировавшись на ОФЗ с постоянным купоном в ущерб корпоративному облигационному сегменту.

"Инвесторы перешли к стратегии консервативной защиты капитала, фиксируя доходность через длинные бумаги, что дает предсказуемый денежный поток в условиях высокой волатильности рынка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эффект программы долгосрочных сбережений

ПДС стала инструментом, переломившим пятилетнюю тенденцию. Граждане массово переводят накопления из Социального фонда в НПФ. За первые три месяца текущего года в программу вступили 1,3 млн человек. Суммарный объем переведенных средств составил 143,7 млрд рублей, а объем новых сберегательных взносов — 63,7 млрд рублей.

Показатель Значение (I кв. 2026)
Совокупный объем портфеля 9,7 трлн рублей
Доходность пенсионных резервов 13,9% годовых
Участники программы ПДС 10,3 млн граждан

"Рост популярности ПДС обусловлен институциональным доверием к софинансированию со стороны государства, что сейчас является единственным надежным драйвером для долгосрочного планирования личного бюджета", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Можно ли гарантировать доходность выше рыночной?

Рыночные инструменты ограничены ставкой ЦБ и инфляцией; попытки заработать "сверх" критически увеличивают риски потери тела капитала.

Почему фонды меняют состав облигационного портфеля?

ОФЗ с постоянным купоном обеспечивают фиксацию доходности на долгий срок, что защищает резервы от процентного риска.

Насколько безопасен перевод денег в ПДС?

Средства участников системы долгосрочных сбережений защищены государством и системой гарантирования прав застрахованных лиц.

Верно ли, что стаж влияет на выбор фонда?

Прямой связи нет, но при переводе средств крайне важно проверить актуальность пенсионного стажа в государственной базе данных, чтобы избежать ошибок при назначении будущих выплат.

"Массовая миграция клиентов в НПФ показывает, что люди перестали надеяться на пассивную пенсию и начали активно управлять своим портфелем, пользуясь налоговыми льготами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по рынку труда Ирина Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
