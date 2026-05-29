Газпромбанк Private стал лауреатом премии Frank Private Banking Award 2026

Экономика

Газпромбанк Private получил сразу две награды премии Frank Private Banking Award 2026 — "Лучший Private banking для консервативных клиентов" и "Лучшие образовательные программы для наследников".

Фото: Пресс-служба Газпромбанка is licensed under public domain
28 мая в рамках церемонии награждения были представлены результаты ежегодного исследования "Private banking в России 2026", а также объявлены победители премии в различных категориях.

Экспертное жюри высоко оценило подход Газпромбанк Private к работе с клиентами, ориентированными на сохранение капитала, финансовую устойчивость и долгосрочное планирование.

Среди ключевых преимуществ были отмечены лидерские позиции в альтернативных инвестициях, конкурентные условия по сберегательным продуктам, высокий уровень инвестиционного и финансового консультирования, стабильность команды, персонализированное сопровождение и выгодные карточные решения для клиентов с консервативным инвестиционным профилем.

Отдельно эксперты отметили образовательную программу "Наследники" Газпромбанк Private для детей клиентов. На базе программы регулярно реализуются просветительские лекции и мастер-классы, способствующие формированию у нового поколения клиентов финансовой грамотности, системного понимания в распоряжении денежными средствами, преемственности семейных ценностей и ответственности за сохранение и развитие семейного благосостояния.

"Private Banking начинается там, где заканчивается обычная продуктовая витрина. Сегодня это не столько про набор привилегий, сколько про способность быть для клиента основным советником и надежной точкой опоры. В условиях высокой конкуренции именно доверие становится главным фактором выбора, а формируется оно только временем, профессионализмом и совместно пройденным опытом. Мы стремимся создавать вокруг клиента полноценную инфраструктуру доверия — в вопросах управления капиталом, развития бизнеса и благополучия семьи. Быть рядом тогда, когда нужен не просто финансовый продукт, а зрелый и компетентный партнёр, способный принимать взвешенные решения вместе с клиентом. Консервативный подход в управлении капиталом — это не про осторожность ради осторожности. Это про ответственность, устойчивость и долгосрочный взгляд. Именно поэтому я хочу поблагодарить команду Газпромбанк Private за вовлечённость и профессионализм, а наших клиентов — за доверие, которое остаётся для нас главной ценностью", — отметил Первый Вице-Президент, начальник Департамента частно-банковского бизнеса Газпромбанка Сергей Потапейко.

Премия Frank Private Banking Award является одной из наиболее авторитетных отраслевых наград и присуждается лидерам рынка по итогам исследования, основанного на опросах клиентов и экспертной оценке участников индустрии.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
