Хлам на полках переполнил чашу терпения: в России предложили радикально карать за опасную еду

Экономика

Российский рынок захлестнула волна фальсификата, с которой не справляются действующие механизмы контроля.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Женщина выбирает помидоры в магазине

Глава Объединения потребителей России Алексей Корягин настаивает на радикальном пересмотре законодательства, поскольку подделки выявлены почти во всех товарных группах. Чтобы избежать уголовных рисков и защитить рынок, общественники предлагают ввести тюремные сроки за производство и продажу опасной еды.

Масштабы продовольственного кризиса

Ситуация в ритейле достигла критической отметки: по сведениям Россельхознадзора, в 2025 году доля поддельной молочной продукции у продавцов подскочила до 18%. Реестр нарушителей пополняется производителями самых разных товаров — от специй и топленого масла до сложных молочных составов.

Предприниматели стараются урезать расходы из-за корректировок налоговой системы, зачастую ценой безопасности покупателей. Также участились случаи, когда бизнес пытается экономить на выплатах или скрыто повышает цены, уменьшая вес упаковки.

"У Объединения потребителей России позиция по вопросу введения уголовной ответственности за производство, реализацию, за хранение, транспортировку фальсифицированной или контрафактной продукции однозначна. Надо вводить уголовную ответственность", — отметил Алексей Корягин.

Угрозы в строительстве и цифровой среде

Проблема вышла далеко за пределы продуктовых полок и затронула стратегические отрасли. Как сообщается на сайте MoneyTimes, каждая четвертая тонна цемента в стране является подделкой, а в сегменте электротехники доля суррогата составляет 50%.

Корягин предупреждает, что использование таких материалов ведет к накопительному негативному эффекту, а потребление некачественной еды провоцирует рост онкологических заболеваний.

Как отмечает издание MoneyTimes, бесконтрольность на маркетплейсах лишь усугубляет приток сомнительных грузов в оборот.

"Ужесточение ответственности необходимо, но важно также обязать торговые сети внедрять входной лабораторный контроль качества, чтобы контрафакт не попадал на прилавок даже через посредников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Для исправления ситуации эксперты предлагают использовать дифференцированные санкции: от гигантских штрафов до реальной изоляции от общества. Это поможет не только защитить здоровье людей, но и пресечь незаконные практики, обелив экономику.

Ранее в регионах уже уничтожали крупные партии опасного мяса весом более 700 килограммов, что подтверждает системный характер нарушений в цепочках поставок.

Ответы на популярные вопросы о фальсификате

Что считается пищевым фальсификатом?

Это продукция, в которой намеренно изменены состав или свойства без уведомления потребителя, например, замена молочного жира растительным или использование более дешевого сырья вместо мяса.

Какая доля подделок сейчас в молочной отрасли?

По официальным данным Россельхознадзора, в 2025 году уровень фальсифицированной молочной продукции в торговых сетях достиг исторического максимума в 18%.

Чем опасен фальсифицированный цемент?

Использование некачественного цемента существенно снижает прочность конструкций, что может привести к обрушению зданий и сокращению срока эксплуатации инженерных сетей.

Какое наказание предлагают ввести эксперты?

Общественники настаивают на введении уголовной ответственности и тюремных сроков за производство, хранение и транспортировку контрафакта в промышленных масштабах.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
