Эти слова в комментариях опасны: банк перекроет доступ к деньгам

Финансовые организации постоянно отслеживают операции по счетам частных лиц при помощи автоматизированных систем. Если клиент не оформлен как предприниматель или самозанятый, но его карта активно используется для приема платежей, программа может распознать признаки коммерческой деятельности. Это часто приводит к ограничению доступа к счетам и требованию подтвердить легальность доходов, сообщает Газета.Ru.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

"Сам по себе заем и возврат долга, соответственно обозначенные плательщиком в пояснениях к переводу, — не крамола, но если такие переводы неоднократны и носят регулярный характер, суммы превышают установленный договором лимит в десять тысяч рублей, для которого письменного договора займа не требуется, это может вызвать небезосновательное подозрение банка, блокировку либо приостановку операции", — объяснил адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.

Какие пометки в платежах вызывают вопросы у регулятора

Шаблонные алгоритмы искусственного интеллекта не всегда способны вникнуть в суть отношений между отправителем и получателем, поэтому под подозрение попадают любые операции с комментариями об оплате услуг, материалов или аренды. В подобных случаях действия граждан часто попадают под надзор не только банков, но и налоговых органов, которые интересует хранение наличных дома и соответствие реальных переводов декларируемым доходам. При этом пометки "подарок" также могут спровоцировать проверку, если система зафиксирует большое количество входящих транзакций или их транзитный характер.

"Отказ от комментариев к переводам — это самообман, так как банк проверяет движение средств по другим критериям, включая частоту и суммы платежей. Важно помнить, что любая транзакция, которая выглядит как транзитная или не имеет подтверждающих документов, несет риск блокировки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о банковских переводах

Может ли банк заблокировать перевод, если я не указал назначение платежа?

Да, отсутствие комментария не гарантирует безопасность операции. Банки анализируют поведение счета, и если суммы крупные, а деньги сразу уходят к другим получателям, операция вызовет вопросы вне зависимости от наличия подписи.

Что будет, если переводить деньги с пометкой "за квартиру"?

Такие переводы часто привлекают внимание налоговой службы, так как могут свидетельствовать о получении дохода от сдачи жилья в аренду, с которого не уплачен налог. Банк в этой ситуации с высокой вероятностью приостановит операцию для проверки.

Почему возникают проблемы с переводами с пометкой "подарок"?

Система безопасности расценивает такие платежи как подозрительные, если они поступают от большого количества людей или суммы являются аномально высокими для конкретного пользователя.

Как гарантированно избежать блокировки счета?

Универсального способа нет, но необходимо соблюдать финансовую дисциплину: хранить документы, подтверждающие законный характер крупных денежных поступлений, и не допускать использования личной карты для регулярных расчетов за услуги.

