Российская экономика демонстрирует устойчивость вопреки прогнозам о системном кризисе и "голландской болезни". Крепкий рубль стал инструментом подавления инфляции, хотя и создал определенное давление на сырьевой сектор. Аналитики подчеркивают: классического разрушения промышленности в стране нет, идет активная адаптация через импортозамещение и перенастройку логистических цепочек.
Курс валюты превратился в катализатор споров о будущем реального сектора. В мае 2026 года доллар закрепился на уровне 70,9 рубля. Для компаний, ориентированных на экспорт, это означает потерю рублевой выручки. Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью СМИ назвал ситуацию "безволием государства", предупредив о рисках деградации производственного потенциала при сохранении текущего курса.
Однако эксперты видят картину иначе. Традиционная "голландская болезнь" подразумевает вытеснение обрабатывающих отраслей сырьевыми из-за притока нефтедолларов. В России же производство растет. Сильная валюта позволяет закупать импортное оборудование для модернизации заводов. Правительство удерживает баланс между поддержкой бюджета и стимулированием инвестиций. Важным фактором остается интеграция с дружественными рынками, что укрепляет устойчивость связей внутри региональных объединений.
"Мы наблюдаем не болезнь, а глубокую структурную трансформацию. Сильный рубль — это горькое лекарство от инфляции, которое необходимо для сохранения покупательной способности населения и стабильности долгосрочных инвестиционных проектов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Ценовая динамика этой весной превзошла прогнозы. После рывка инфляции до 6,3% в начале года из-за корректировки НДС, к маю рост цен затормозился. Росстат несколько раз фиксировал недельную дефляцию. Импортные товары дешевеют вслед за укреплением рубля, что сбивает ценовое давление в ритейле. Пока потребители выигрывают, предприятия сталкиваются с необходимостью контроля за расходами в условиях жесткой экономии.
|Показатель
|Значение (май 2026)
|Курс доллара
|70,9 руб./$
|Годовая инфляция
|5,3%
|Нефтегазовые доходы (янв-апр)
|2,3 трлн руб.
|Инфляционные ожидания граждан
|13%
Снижение цен на продукты компенсируется ростом стоимости услуг и непродовольственного сегмента. Годовой показатель инфляции в 5,3% все еще превышает таргет регулятора в 4%. Потребительское поведение стало осторожным. Люди реже берут кредиты, опасаясь переплаты, и стараются избежать долговых ловушек, связанных с минимальными платежами по картам.
"Бизнес перестал закладывать в ценники заоблачные риски, но дефляция — явление временное. Как только сезонный фактор уйдет, а логистические цепочки потребуют новых вложений, мы увидим возврат к умеренному росту цен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Терпение — ключевая стратегия регулятора. Несмотря на околонулевую неделю по инфляции, Эльвира Набиуллина сохраняет жесткую риторику. Главный барьер для дешевых денег — высокие инфляционные ожидания. Если люди и бизнес ждут роста цен, они начинают тратить накопления, что мгновенно разгоняет потребление и обнуляет успехи по стабилизации рынка. Рынок труда также перегрет: зарплаты в дефицитных отраслях растут быстрее, чем реальная выработка.
Для поддержания дисциплины ЦБ готов двигаться шагами по 0,5 п. п. Очередное заседание 19 июня может снизить ключевую ставку до 14%, если дефляционный тренд подтвердится. Слишком резкое смягчение опасно ослаблением рубля и новым витком удорожания импорта. Регулятор предпочитает "пересушить" рынок, чем допустить неконтролируемый обвал валюты и всплеск цен на товары повседневного спроса. Источник издание "Известия".
"Банковский сектор сейчас стабилен, запаса капитала хватает. Однако спешка в снижении ставки может спровоцировать отток ликвидности с депозитов в потребление, что разрушит хрупкий баланс", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Сильная валюта снижает рублевые доходы бюджета и компаний-экспортеров, которые продают ресурсы за рубеж. Это затрудняет индексацию выплат и выполнение социальных обязательств.
В России дефляция обычно носит сезонный характер и касается овощей и фруктов летом. Системного падения цен на технику или услуги ждать не стоит из-за сложности импорта.
Она делает рыночные кредиты на жилье труднодоступными, вынуждая граждан годами копить на первый взнос и ждать льготных программ поддержки.
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.