Диагноз поставлен неверно: структурная трансформация экономики РФ отменила начало голландской болезни

Российская экономика демонстрирует устойчивость вопреки прогнозам о системном кризисе и "голландской болезни". Крепкий рубль стал инструментом подавления инфляции, хотя и создал определенное давление на сырьевой сектор. Аналитики подчеркивают: классического разрушения промышленности в стране нет, идет активная адаптация через импортозамещение и перенастройку логистических цепочек.

Фото: Openverse by sergey245x, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Симптомы "голландской болезни" в российских реалиях

Курс валюты превратился в катализатор споров о будущем реального сектора. В мае 2026 года доллар закрепился на уровне 70,9 рубля. Для компаний, ориентированных на экспорт, это означает потерю рублевой выручки. Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью СМИ назвал ситуацию "безволием государства", предупредив о рисках деградации производственного потенциала при сохранении текущего курса.

Однако эксперты видят картину иначе. Традиционная "голландская болезнь" подразумевает вытеснение обрабатывающих отраслей сырьевыми из-за притока нефтедолларов. В России же производство растет. Сильная валюта позволяет закупать импортное оборудование для модернизации заводов. Правительство удерживает баланс между поддержкой бюджета и стимулированием инвестиций. Важным фактором остается интеграция с дружественными рынками, что укрепляет устойчивость связей внутри региональных объединений.

"Мы наблюдаем не болезнь, а глубокую структурную трансформацию. Сильный рубль — это горькое лекарство от инфляции, которое необходимо для сохранения покупательной способности населения и стабильности долгосрочных инвестиционных проектов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфляционные качели: дефляция против ожиданий

Ценовая динамика этой весной превзошла прогнозы. После рывка инфляции до 6,3% в начале года из-за корректировки НДС, к маю рост цен затормозился. Росстат несколько раз фиксировал недельную дефляцию. Импортные товары дешевеют вслед за укреплением рубля, что сбивает ценовое давление в ритейле. Пока потребители выигрывают, предприятия сталкиваются с необходимостью контроля за расходами в условиях жесткой экономии.

Показатель Значение (май 2026)
Курс доллара 70,9 руб./$
Годовая инфляция 5,3%
Нефтегазовые доходы (янв-апр) 2,3 трлн руб.
Инфляционные ожидания граждан 13%

Снижение цен на продукты компенсируется ростом стоимости услуг и непродовольственного сегмента. Годовой показатель инфляции в 5,3% все еще превышает таргет регулятора в 4%. Потребительское поведение стало осторожным. Люди реже берут кредиты, опасаясь переплаты, и стараются избежать долговых ловушек, связанных с минимальными платежами по картам.

"Бизнес перестал закладывать в ценники заоблачные риски, но дефляция — явление временное. Как только сезонный фактор уйдет, а логистические цепочки потребуют новых вложений, мы увидим возврат к умеренному росту цен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Почему Центробанк не спешит снижать ставку

Терпение — ключевая стратегия регулятора. Несмотря на околонулевую неделю по инфляции, Эльвира Набиуллина сохраняет жесткую риторику. Главный барьер для дешевых денег — высокие инфляционные ожидания. Если люди и бизнес ждут роста цен, они начинают тратить накопления, что мгновенно разгоняет потребление и обнуляет успехи по стабилизации рынка. Рынок труда также перегрет: зарплаты в дефицитных отраслях растут быстрее, чем реальная выработка.

Для поддержания дисциплины ЦБ готов двигаться шагами по 0,5 п. п. Очередное заседание 19 июня может снизить ключевую ставку до 14%, если дефляционный тренд подтвердится. Слишком резкое смягчение опасно ослаблением рубля и новым витком удорожания импорта. Регулятор предпочитает "пересушить" рынок, чем допустить неконтролируемый обвал валюты и всплеск цен на товары повседневного спроса. Источник издание "Известия".

"Банковский сектор сейчас стабилен, запаса капитала хватает. Однако спешка в снижении ставки может спровоцировать отток ликвидности с депозитов в потребление, что разрушит хрупкий баланс", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы об экономике РФ

Почему крепкий рубль выгоден не всем?

Сильная валюта снижает рублевые доходы бюджета и компаний-экспортеров, которые продают ресурсы за рубеж. Это затрудняет индексацию выплат и выполнение социальных обязательств.

Когда стоит ждать резкого снижения цен?

В России дефляция обычно носит сезонный характер и касается овощей и фруктов летом. Системного падения цен на технику или услуги ждать не стоит из-за сложности импорта.

Как высокая ставка ЦБ влияет на ипотеку?

Она делает рыночные кредиты на жилье труднодоступными, вынуждая граждан годами копить на первый взнос и ждать льготных программ поддержки.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
