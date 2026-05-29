Уход иностранных брендов ударил не по России: европейский бизнес расплачивается за свое решение

Российский потребительский рынок перестал нуждаться в западных брендах, а их отсутствие не мешает развитию широкого товарного ассортимента в стране. О том, почему уход иностранных компаний стал для них самих болезненным экономическим просчетом, Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее в отчете консалтинговой компании CORE.XP сообщалось, что с начала текущего года на российский рынок не вошел ни один новый международный бренд. Вместе с тем потребители продолжают адаптироваться к изменениям, что в некоторых сегментах уже приводит к заметным сдвигам. Так, трансформация ритейла и сокращение ассортимента становятся элементами новой стратегии бизнеса, реагирующего на пересмотр покупательских предпочтений.

Колташов отметил, что стратегия доминирования зарубежных компаний десятилетиями строилась на агрессивном маркетинге. При этом стоимость самих изделий искусственно завышалась за счет наценки за принадлежность к именитому бренду. Экономист пояснил, что необходимость в подобных надстройках для российского покупателя отсутствует, так как товарная доступность обеспечивается иными путями.

"Бренд — это то, что продается вместо самого товара. Что касается ассортимента продукции на российском рынке, он постоянно увеличивается, и покупатели не испытывают проблем с приобретением конкретных изделий. Отсутствие новых иностранных марок для потребителя не является проблемой, так как качество и доступность товаров сохраняются на высоком уровне", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация — это прямое следствие политического выбора, сделанного западными компаниями в 2022 году. В то же время отечественные производители получили уникальный шанс для активного развития без давления со стороны глобальных корпораций.

Эксперты также разбирали, как реальные изменения в промышленности и потоках капитала опровергают западные прогнозы о крахе российской экономики. При этом сектор товаров народного потребления постепенно меняется, например, вводимые заградительные пошлины для защиты рынка вынуждают потребителей переключаться на отечественные шкафы и другую мебель.

Колташов добавил, что разрыв отношений с Россией обернулся серьезными убытками прежде всего для европейских и британских экономик. О потере рынков сбыта и производственных мощностей свидетельствуют данные отчетности. Стоит напомнить, что в ряде регионов ЕС уже наблюдается индустриальный кризис из-за цен на газ, что форсирует уход бизнеса из ключевых промышленных центров.

"Западные экономики, особенно европейская и британская, серьезно страдают. Это хорошо видно по экономической отчетности. Судя по описанию ситуации изнутри, они много потеряли, разорвав отношения с российским рынком, отказавшись от сверхприбылей от своих брендов и от возможности доминировать на рынке за счет вложений в их рекламу", — отметил экономист.

Косвенным подтверждением того, что не все зарубежные игроки готовы окончательно терять свои позиции, является адаптация бизнеса и рост импорта обуви через гибкие логистические схемы, несмотря на геополитическую напряженность.

