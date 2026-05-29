Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль никуда не ушла: семья популярной актрисы выступила с признанием спустя два года после трагедии
Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов

Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения

Экономика » Финансы » Деньги

Российская пенсионная система в июне переходит к плановому обновлению выплат для уязвимых категорий граждан. Регулятор задействует алгоритмы автоматического пересчета, чтобы исключить бюрократические барьеры при начислении надбавок. Индексация затронет тех, кто перешагнул возрастной порог в 80 лет или столкнулся с тяжелыми ограничениями здоровья. Государство придерживается стратегии адресной поддержки, где цифровизация процессов заменяет заявительный порядок.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Двойной оклад: кто получит прибавку

С 1 июня Социальный фонд России (СФР) удваивает фиксированную выплату для граждан, отметивших 80-летний юбилей в мае. Это системное решение, не требующее походов в МФЦ или заполнения анкет на порталах. Система идентифицирует получателя по дате рождения и корректирует транзакции в автоматическом режиме. Аналогичный механизм применяется к лицам, которым официально присвоена I группа инвалидности.

"Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии", — констатировал в беседе с ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Важно понимать, что прибавка назначается только по одному из этих оснований. Если инвалид I группы достигает 80 лет, повторного удвоения не происходит. Регулятор рассматривает эти статусы как равнозначные с точки зрения повышенной потребности в социальном обеспечении. Текущий размер фиксированной части составляет 9584,69 рубля. После перерасчета сумма вырастает до 19 168 рублей. При этом цифровые алгоритмы верификации продолжают отслеживать общую чистоту процедур начисления.

Анатомия пенсии: фиксированная и страховая части

Структура страховой пенсии напоминает двухкомпонентный механизм. Первая часть — фиксированная, это гарантированный государством базис, который не зависит от трудовых заслуг прошлого. Вторая часть — страховая, она формируется индивидуально. Ее объем определяется стажем, накопленными баллами и объемом взносов, которые работодатель перечислял в бюджетную систему. Однако даже безупречные записи в трудовой книжке могут столкнуться с трудностями при подтверждении стажа лихих девяностых, что требует особого внимания к документам.

Категория выплаты Размер в июне 2026 (руб.)
Стандартная фиксированная часть 9 584,69
Фиксированная часть (80 лет / I группа) 19 168,00

"Автоматизация процессов в СФР минимизирует риски недоплат, однако гражданам стоит проверять корректность данных о стаже до 2000 года, чтобы страховая часть соответствовала реальности", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Влияние стажа на итоговые суммы

Рост фиксированной части — лишь верхушка айсберга. Основной объем накоплений зависит от прозрачности трудовых отношений. Если компания задерживала выплаты или работала "в серую", это бьет по будущему благосостоянию. Правила игры ужесточаются: работодателей принуждают к жесткой дисциплине, вводя значительные штрафы за просрочки по зарплате. Макроэкономическая стабильность требует, чтобы каждый рубль в пенсионной системе был обеспечен реальным вкладом в экономику страны.

"Экономика пенсионных накоплений чувствительна к долговой нагрузке. Инфляционное давление и высокая кредитная активность заставляют пенсионеров искать способы защиты своих средств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных выплатах

Нужно ли подавать заявление для повышения пенсии в 80 лет?

Нет. Повышение фиксированной части страховой пенсии происходит автоматически на основании данных персонифицированного учета. Деньги поступят в следующем месяце после дня рождения.

Суммируются ли надбавки за инвалидность и за возраст?

Законодательство запрещает двойную надбавку по этим двум основаниям. Выплата увеличивается один раз: либо при получении I группы инвалидности, либо при достижении 80 лет.

Влияет ли наличие работы на это повышение?

Индексация страховой части для работающих пенсионеров ограничена, однако удвоение фиксированной части по возрасту или инвалидности положено всем, независимо от факта трудоустройства.

Как проверить правильность начисленной страховой части?

Необходимо заказать выписку из ИЛС (индивидуального лицевого счета) через Госуслуги или в отделении СФР. Там отражены все периоды стажа и пенсионные коэффициенты.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова, макроэкономист Артём Логинов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Самый простой способ увеличить число подтягиваний: схема, дающая результат сразу
Новости спорта
Самый простой способ увеличить число подтягиваний: схема, дающая результат сразу
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.