Стаж исчезает без следа: почему работа в 90-х может оставить вас без достойной пенсии

Экономика

Для корректного расчета будущих пенсионных выплат необходимо документально подтвердить все периоды трудовой деятельности, особенно те, что приходятся на время до 2000 года.

Пенсионерка считает деньги
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионерка считает деньги

Кандидат экономических наук Константин Добромыслов пояснил, что любая ошибка в базе СФР может негативно сказаться на итоговом размере пособия. Поэтому проверку сведений в государственном реестре стоит проводить заблаговременно, сопоставляя их с записями в трудовой книжке.

"Первое — доказать документально. Получить документы, когда этот стаж был. Он может быть был и двадцать, и тридцать лет назад. Надо найти работодателя, взять с него справку. Бывает работодателя нет, произошел кризис, все сгорело, тоже такое бывает", — отметил Добромыслов.

Как сообщается на сайте NewsInfo, в случае ликвидации компании подтвердить пенсионный стаж можно через суд, привлекая свидетелей из числа бывших коллег. При этом свидетельские показания фиксируют только факт работы, но не позволяют подтвердить уровень заработка.

"Судебная практика показывает, что восстановление данных через свидетелей — процесс трудоемкий, требующий безупречной подготовки архивных справок и свидетельских показаний", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Эксперты напоминают, что работа без официального договора исключает начисление страховых взносов, из-за чего стаж не учитывается. Теневая занятость лишает гражданина возможности пополнять лицевой счет, который после 2000 года стал основным источником информации для системы учета.

По словам Добромыслова, если в страховом реестре найдены неточности, гражданину следует инициировать уточнение данных через Социальный фонд.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении пенсионного стажа

Что делать, если работодатель больше не существует?

Необходимо направить запрос в государственные или муниципальные архивы. Если документы не сохранились, факт работы подтверждается в судебном порядке с привлечением двух и более свидетелей-сослуживцев.

Какие периоды до 2000 года чаще всего "выпадают" из учета?

Чаще всего проблемы возникают с периодами работы в 1990-е годы из-за хаотичного ведения кадрового учета и массовой ликвидации предприятий без передачи документов в архивы.

Можно ли подтвердить размер зарплаты через свидетелей?

Нет, согласно действующему законодательству, свидетели могут подтвердить только временной период и факт трудоустройства, а размер дохода доказывается исключительно справками о доходах или записями в бухгалтерских ведомостях.

Куда обращаться при обнаружении ошибки в лицевом счете?

Следует подать заявление в Социальный фонд России (СФР), приложив копии трудовой книжки, договоров или справок. Ведомство проведет проверку и внесет корректировки в систему персонифицированного учета.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
