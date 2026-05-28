Экономика

Российская граница закрывается для армянских грядок. Россельхознадзор рубит каналы поставок овощей и фруктов из республики. Система контроля сработала как предохранитель: с 30 мая ввоз томатов, огурцов и клубники под запретом. Это не временная пауза, а полноценная блокировка до тех пор, пока Ереван не научится соблюдать правила безопасности. Армянские товары стали напоминать мину замедленного действия для нашего сельского хозяйства.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спелые помидоры на ветке

Фитосанитарный барьер: почему овощи встали на паузе

Армянские поставщики превратили экспорт в Россию в лотерею. Россельхознадзор устал фиксировать нарушения. Ведомство официально ограничивает ввоз перцев, зелени и других культур на неопределенный срок. Причина проста: дыры в системе безопасности со стороны Армении. Пока не появится четкий алгоритм проверки продукции, фуры с томатами будут разворачивать на границе. Это логичный ответ на игнорирование российских стандартов качества.

"Армянская сторона системно проваливает контроль качества. Когда за год фиксируется почти две сотни случаев ввоза зараженной продукции, это уже не случайность, а управленческая импотенция. Мы защищаем свой рынок от чужих проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ереванские чиновники годами закрывали глаза на претензии. В 2026 году ситуация достигла дна. Вместо исправления ошибок армянские предприятия продолжали гнать брак. Такая политика ведет лишь к изоляции. На фоне того, как амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью, аграрный сектор республики получает тяжелый удар из-за собственной безалаберности.

Хаос в документах и карантинный груз

Статистика бьет наотмашь. За 2026 год инспекторы выявили 181 случай ввоза карантинных объектов. По сути, через границу пытались протащить сельскохозяйственную заразу. Но это лишь вершина айсберга. Россельхознадзор прямо заявляет: поставками занимаются сомнительные конторы с неизвестной формой собственности. Это не бизнес, а мутная схема, где никто не несет ответственности за содержимое контейнера.

Показатель Статус на май 2026
Количество нарушений за год 181 инцидент
Основные позиции под запретом Томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника
Срок действия ограничений Бессрочно (до исправления нарушений)

"Проблема не только в насекомых или грибке. Мы видим полный паралич системы комплаенса в Армении. Когда экспортом рулят фирмы-однодневки без нормальной отчетности, единственный выход — тотальный запрет. Это вопрос выживания нашего агропрома", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ситуация с овощами идеально вписывается в общую картину охлаждения отношений. Ранее уже было замечено, что армянский коньяк стал частью большой политики, столкнувшись с аналогичными проверками. Если Ереван выбирает путь конфронтации и игнорирования технических регламентов, рынок России для него будет захлопываться и дальше. Москва больше не намерена субсидировать чужую халатность за счет безопасности своих граждан.

"Финансовые риски для армянских фермеров теперь запредельные. Отсутствие прозрачности в собственности экспортеров — это классический признак серых схем. Российский бюджет и рынок больше не будут терпеть такие игры", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о запрете импорта

Когда начнут действовать ограничения?

Запрет вступает в силу с 30 мая 2026 года и касается всех партий указанной продукции из Армении.

Какие именно продукты попали в "черный список"?

Под санкции Россельхознадзора попали свежие томаты, огурцы, все виды перцев, любая зелень и клубника.

На какой срок введен запрет?

Ограничения установлены на неопределенный срок. Поставки возобновятся только после того, как Ереван гарантирует безопасность продукции и изменит алгоритм контроля.

В чем главная претензия российской стороны?

Систематический ввоз карантинных вредителей (181 случай) и неспособность армянских властей навести порядок среди экспортеров с неизвестным статусом.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
