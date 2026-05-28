Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев зафиксировали новый вектор двусторонних отношений, подписав документ "О семи основах дружбы и добрососедства". Это следующие основы:

  1. Общность истории — ответственное и взвешенное отношение к объективному осмыслению прошлого в духе добрососедства.
  2. Евразийская интеграция — совместные усилия по формированию в регионе безопасного пространства сотрудничества и диалога.
  3. Общие границы — развитие приграничных территорий как единого пространства сотрудничества.
  4. Экономическое партнёрство — последовательное укрепление торгово-инвестиционных связей и крупных совместных проектов.
  5. Языковое и культурное многообразие — сбережение традиционных ценностей и цивилизационной близости при объединяющей роли русского языка.
  6. Гуманитарное сотрудничество — активные образовательные обмены, развитие спорта и партнерство в сфере молодежной политики.
  7. Совместный взгляд в будущее — постоянный диалог и скоординированная работа перед лицом общих современных вызовов.

"Подписание таких документов в текущей геополитической обстановке — это демонстрация предсказуемости и устойчивости связей, даже когда соседи по региону сталкиваются с рисками вмешательства или использование дипломатических кризисов как инструмента давления", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Другими итогами государственного визита Путина в Казахстан стали одобрение соглашений о строительстве первой казахстанской АЭС на российский кредит, а также формирование масштабного пула из 177 совместных проектов на общую сумму 53 миллиарда долларов. Среди них — производство серной кислоты и минеральных удобрений в Жамбылской области, строительство завода теплоизоляционных материалов в Карагандинской области, а также создание гидрометаллургического комплекса по переработке золотосодержащих концентратов в Павлодарской области.

"Рассматриваем визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и РФ нет", — заявил Токаев.

Также, по его словам, без прямого участия России, ни одна крупная международная проблема не может и не сможет получить полноценного решения.

Российско-казахстанские отношения держатся не только на текущей политике и экономике. Они держатся на институтах, проектах, регулярной коммуникации и общей памяти, а это гораздо больше, чем дипломатические документы.  Взаимная торговля приблизилась к 30 миллиардам долларов. Практически все расчеты переведены в национальные валюты для защиты от внешнего давления. Заключены соглашение о валютном свопе (компании и банки обеих стран получают прямой доступ к валюте партнера для оплаты товаров и услуг) и меморандум по противодействию мошенническим операциям.

Лидеры дали официальный старт строительству второй совместной школы «Сириус» в Астане. Подписан пошаговый план межведомственного взаимодействия в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026–2030 годы.  Астана подтвердила готовность принять летом третий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего»

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
