Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких больше разлучений с детьми: Оксана Акиньшина привела наследников в дом к Козловскому
Южный полюс Луны превращается в запретную зону — NASA перекраивает орбитальное пространство
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
Капкан для огородника: как налоговая узнает, что вы решили подзаработать на картошке
Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок

Счет на триллионы: Россия создала юридический капкан для возврата средств из Euroclear

Экономика

Россия имеет все законные основания требовать возврата заблокированных активов, находящихся в распоряжении бельгийского депозитария Euroclear, заявил политолог Владимир Оленченко. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил механизмы взаимодействия с международными финансовыми площадками и перспективы судебных разбирательств за государственные резервы.

Brussels - Euroclear HQ
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Brussels - Euroclear HQ

Ранее сообщалось, что российский суд удовлетворил ходатайство Центрального Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear. Речь идет о взыскании замороженных ресурсов на сумму около 18,1 трлн рублей (порядка 200 млрд долларов). Бельгийская сторона уже подала апелляцию, рассмотрение которой запланировано на 1 июня. Подобный масштабный процесс в арбитражном суде столицы направлен на создание правовой базы для защиты национальных интересов.

Оленченко отметил, что Euroclear является мировым хранилищем ценных бумаг, работа которого строится на доверии клиентов. Однако после события 2022 года европейские регуляторы фактически ограничили доступ российских владельцев не только к самим активам, но и к накопленному доходу. Это наносит прямой финансовый ущерб, который Москва намерена компенсировать через юридические механизмы.

"Пользоваться замороженными деньгами противозаконно, поскольку это означало бы их фактическое изъятие, а не временную блокировку. Еврокомиссия пока не смогла дать убедительного ответа. В настоящее время иск уже предъявлен, и этот вопрос находится на рассмотрении", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель пытался использовать замороженные средства в качестве обеспечения для кредитов Украине, однако столкнулся с сопротивлением властей Бельгии. В Брюсселе осознают, что за возможные иски и финансовые последствия придется отвечать конкретной юрисдикции, а не всему союзу коллективно. На фоне этих споров новый пакет санкций ЕС продолжает оказывать давление на экономические связи.

По словам политолога, задержка с подачей исков была связана с необходимостью глубокой юридической проработки вопроса. Сейчас Россия переходит к активной фазе защиты прав. При этом эксперты оценивают, насколько возврат активов РФ реализуем в текущих политических условиях.

"Я считаю, что наши замороженные деньги были и остаются нашими. Необходимо ставить вопрос о том, когда мы получим к ним доступ, и мы будем этот вопрос решать, будем добиваться. Большинство стран признают наше право на эти средства", — подчеркнул специалист.

Оленченко добавил, что поддержка позиции России со стороны государств БРИКС создает серьезный противовес политике G7. Пока западные аналитики обсуждают реальные изменения в промышленности и устойчивость финансовой системы РФ, Москва может задействовать зеркальные меры.

В частности, на территории России остаются ресурсы западных компаний, которые могут быть заблокированы в ответ на экспроприацию. Подобная тактика уже обсуждалась, когда возникла необходимость дать ответ за экспроприацию российских активов в энергетическом секторе.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Зерна против корней: чрезмерное увлечение органикой спровоцировало замирание развития культур
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Продали авто дороже, чем купили? Рассчитываем налог и ищем способы сэкономить
Зачистка несогласных началась: ЕС официально решил уничтожить голос разума в Европе
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.