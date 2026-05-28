Счет на триллионы: Россия создала юридический капкан для возврата средств из Euroclear

Россия имеет все законные основания требовать возврата заблокированных активов, находящихся в распоряжении бельгийского депозитария Euroclear, заявил политолог Владимир Оленченко. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил механизмы взаимодействия с международными финансовыми площадками и перспективы судебных разбирательств за государственные резервы.

Ранее сообщалось, что российский суд удовлетворил ходатайство Центрального Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear. Речь идет о взыскании замороженных ресурсов на сумму около 18,1 трлн рублей (порядка 200 млрд долларов). Бельгийская сторона уже подала апелляцию, рассмотрение которой запланировано на 1 июня. Подобный масштабный процесс в арбитражном суде столицы направлен на создание правовой базы для защиты национальных интересов.

Оленченко отметил, что Euroclear является мировым хранилищем ценных бумаг, работа которого строится на доверии клиентов. Однако после события 2022 года европейские регуляторы фактически ограничили доступ российских владельцев не только к самим активам, но и к накопленному доходу. Это наносит прямой финансовый ущерб, который Москва намерена компенсировать через юридические механизмы.

"Пользоваться замороженными деньгами противозаконно, поскольку это означало бы их фактическое изъятие, а не временную блокировку. Еврокомиссия пока не смогла дать убедительного ответа. В настоящее время иск уже предъявлен, и этот вопрос находится на рассмотрении", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель пытался использовать замороженные средства в качестве обеспечения для кредитов Украине, однако столкнулся с сопротивлением властей Бельгии. В Брюсселе осознают, что за возможные иски и финансовые последствия придется отвечать конкретной юрисдикции, а не всему союзу коллективно. На фоне этих споров новый пакет санкций ЕС продолжает оказывать давление на экономические связи.

По словам политолога, задержка с подачей исков была связана с необходимостью глубокой юридической проработки вопроса. Сейчас Россия переходит к активной фазе защиты прав. При этом эксперты оценивают, насколько возврат активов РФ реализуем в текущих политических условиях.

"Я считаю, что наши замороженные деньги были и остаются нашими. Необходимо ставить вопрос о том, когда мы получим к ним доступ, и мы будем этот вопрос решать, будем добиваться. Большинство стран признают наше право на эти средства", — подчеркнул специалист.

Оленченко добавил, что поддержка позиции России со стороны государств БРИКС создает серьезный противовес политике G7. Пока западные аналитики обсуждают реальные изменения в промышленности и устойчивость финансовой системы РФ, Москва может задействовать зеркальные меры.

В частности, на территории России остаются ресурсы западных компаний, которые могут быть заблокированы в ответ на экспроприацию. Подобная тактика уже обсуждалась, когда возникла необходимость дать ответ за экспроприацию российских активов в энергетическом секторе.

