Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ

Правительство переходит к жесткому администрированию топливного рынка. На столе у вице-премьера Александра Новака — проект эмбарго на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Регулятор фиксирует перегрев спроса и локальные сбои в логистике. Пока нефтяники пытаются реализовать экспортный потенциал на фоне ближневосточного кризиса, внутренний потребитель сталкивается с лимитами на АЗС. Это горькое лекарство для компаний, но макроэкономическая стабильность требует принудительного охлаждения аппетитов.

Логика регулятора: зачем закрывать экспорт

Приоритет государства — бесперебойное снабжение внутреннего рынка. Сегодня это аксиома. Высокий сезон подстегивает потребление: аграрии вышли в поля, а сезон отпусков перегрузил авиаузлы. При этом мировые котировки делают экспорт крайне соблазнительным. Власти видят риски разбалансировки системы. Если не ограничить отток нефтепродуктов сейчас, инвестиционный климат в сельхозсекторе окажется под ударом из-за ценового шока.

"Рост спроса на внешних рынках создает опасный арбитраж. Компании естественным образом тяготеют к валютной выручке, но задача кабмина — купировать инфляционные риски внутри страны через инструменты тарифного и нетарифного регулирования", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Действующее эмбарго на бензин уже показало свою эффективность, удерживая цены в рамках инфляционных ожиданий. Расширение списка запрещенных к вывозу товаров — это сигнал нефтяникам о необходимости строгого соблюдения графиков поставок. Прозрачность этих процессов обеспечивается через платформенные решения биржевых торгов, где нормативы продаж могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Дефицит на канистру: что происходит на АЗС

В центральных регионах топливный механизм начал давать сбои. В Подмосковье и Твери на ряде частных АЗС ввели лимиты: 95-й бензин отпускают дозированно, не более двух канистр в руки. В Великом Новгороде фиксируют ограничения в 20 литров на бак. Ситуация напоминает затор в сложной логистической цепи. Пока регуляторы изучают налоговые инструменты и сборы, конечный потребитель вынужден искать работающие пистолеты на заправках.

Показатель (май 2026) Значение / Динамика Средняя цена АИ-95 69,46 руб./л (+0,25%) Цена дизельного топлива 78,82 руб./л (+0,46%) Биржевая стоимость АИ-92 67 650 руб./т Максимальный рост (регионы) +2,9% (ХМАО, Севастополь)

Федеральная антимонопольная служба уже инициировала проверку ответственного ценообразования. В работе находятся 11 дел против участников рынка. Контроль за доминирующим положением нефтяных гигантов ужесточается. Любая попытка необоснованного взвинчивания цен на фоне плановых ремонтов НПЗ будет пресекаться как нарушение антимонопольного комплаенса.

"Рынок нефтепродуктов сейчас крайне волатилен из-за внешних факторов. Если американские стратегические запасы нефти тают, то мы, напротив, должны форсированно насыщать собственный резерв для защиты внутреннего поля", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогноз: будет ли введен тотальный запрет

Дизельное топливо в России традиционно профицитно. Мы производим вдвое больше, чем потребляем — около 80 млн тонн против 40 млн тонн. Полное закрытие экспорта для производителей выглядит избыточным шагом, который может привести к затовариванию и снижению рентабельности переработки. Регулятор, скорее, пойдет по пути мягкой силы: сформирует жесткие графики транспортировки и поднимет планку биржевых продаж.

С авиакеросином ситуация острее. Баланс производства и потребления здесь ювелирный — 11 млн тонн против 10 млн. Малейший сбой в графике НПЗ или резкий скачок авиаперевозок создает предпосылки для дефицита. В этом сегменте введение эмбарго наиболее вероятно как превентивная мера защиты туристического сезона. Технократический подход требует отсекать риски на взлете, даже если это временно ограничит валютные доходы компаний. Источник издание "Известия".

"В условиях высокого сезона регулятор обязан исключить любую возможность спекулятивного давления на цены. Индустриальный сектор требует предсказуемости, особенно на фоне того, как бизнес массово бежит из Европы из-за энергетического хаоса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему на АЗС вводят ограничения, если дизеля много?

Проблема не в объемах производства, а в логистических цепочках и сезонном ремонте НПЗ. Локальные дефициты возникают из-за неравномерного распределения партий по нефтебазам.

Как запрет экспорта отразится на ценах для простых водителей?

Мера направлена не на снижение, а на стабилизацию цен. Она позволяет удержать стоимость литра в пределах официальной инфляции, не допуская скачков.

Почему авиакеросин под ударом?

Резкий рост внутреннего туризма съедает почти весь объем производства. Чтобы самолеты не простаивали, экспорт керосина могут ограничить до конца лета.

Будет ли дефицит топлива в уборочную кампанию?

Нет. Правительство рассматривает ограничения именно для того, чтобы аграрии получили необходимые объемы дизеля в приоритетном порядке и по фиксированным контрактам.

