Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?

Эксперты рассказали Pravda.Ru сможет ли ЦБ РФ вернуть 18,1 трлн рублей от Euroclear после решения суда и какие страны могут помочь в реализации этого взыскания.

Эльвира Набиуллина
Неравноценный обмен. У ЦБ нет финансовых шансов против Euroclear

Российский суд удовлетворил ходатайство Центрального Банка (ЦБ) России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear. Речь идёт о взыскании замороженных активов ЦБ в размере 18,1 трлн руб. (около 200 млрд долл). Euroclear уже подал на апелляцию, которая должна быть рассмотрена 1 июня.

Иск был подан 12 декабря. ЦБ утверждал, что ответчик своими действиями нарушает публичный порядок России, так как замороженные активы входят в федеральную собственность. Суд обязал депозитарий компенсировать истцу 18,1 трлн руб. убытков из-за заморозки активов. Но в Euroclear заявили, что европейское законодательство не признаёт подобные иски в России, а сам депозитарий отвергает юрисдикцию российского суда.

Как сказал Pravda. Ru доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов, активы депозитария в России, на которые можно было бы наложить взыскание находятся на корреспондентских счетах Еuroclear, заморожены в российских банках на спецсчетах, в ЦБ России и оцениваются в размере около 1 млрд евро при исковых требованиях более 200 млрд евро, то есть в 200 раз меньших объёмах.

Какие страны могут помочь ЦБ РФ взыскать средства Euroclear

Отвечая на вопрос, можно ли обратиться в другие дружественные юрисдикции, чтобы уравновесить суммы, эксперт ответил, что такая практика есть, но "обычно это работает как жест доброй воли".

"То есть это решение не является обязательным для исполнения судами зарубежных стран, например, в случае отсутствия соответствующего международного соглашения с РФ", — отметил Исмаил Исмаилов.

Например, обращение в Казахстан, как это делает "Нафтогаз" с исками к "Газпрому", эксперт считает самым нереалистичным вариантом, так как "соответствующего мандата полномочий у казахстанских властей нет".
Гораздо перспективнее эксперт видит обращение в крупные финансовые центры стран, которые не присоединились к санкциям.

"Пожалуй, можно отметить Гонконг или Арабские Эмираты. В Гонконге в этом плане имеется довольно благоприятный нормативный фон и законодательный режим, потому что, в принципе, там допускается признание иностранных судебных решений", — отметил Исмаил Исмаилов.

Эксперт не исключает, что такой практике будет мешать "политический момент", поэтому взысканная сумма также не будет значительной.

Зачем ЦБ РФ идёт на нецелесообразный шаг

Положительным моментом он считает сам факт судебного решения и получение исполнительного листа "для того, чтобы в дальнейшем уже вести прямой диалог регулятора с бельгийским дипозитарием:

"Это даёт правовые основания для того, чтобы вести диалог, тем более, что судом было принято решение о незамедлительном исполнении судебного решения, то есть до решения высших инстанций. Это больше элемент диалога, потому что взысканные деньги не позволят финансово обеспечить даже сотую часть требований ЦБ".

Со своей стороны, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов считает, что никаких правовых оснований у Euroclear дальше удерживать российские активы нет. На кону стоит его репутация, что дороже денег. Поэтому, по мнению эксперта, депозитарию будет проще договориться и преодолеть ситуацию.

"Сейчас это решение суда может сдвинуть камень с мёртвой точки. Бельгийцы поймут, что правовых оснований замораживать или лишать возможности нас использовать эти активы у них нет, и пойдут движения в части размораживания либо обмена этими активами между российскими и иностранными инвесторами, активы которых заморожены в России", — сказал эксперт Pravda. Ru.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
