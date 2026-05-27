Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности

Высокая склонность населения к накоплению финансовых резервов создает серьезные препятствия для развития отечественного производства. В условиях неопределенности граждане предпочитают замораживать средства на счетах, что провоцирует застой потребительского спроса и вынуждает заводы отказываться от расширения мощностей. Бизнес сталкивается с дефицитом инвестиций, так как стоимость внешнего финансирования остается заградительной, а внутренние рынки сбыта не показывают активной динамики.

Финансовая подушка

При текущих значениях ключевой ставки банковские вклады превратились в наиболее привлекательный инструмент, оттягивающий ликвидность из реального сектора экономики. По словам бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского, для частного лица бережливость служит защитой от потери дохода, но в масштабах страны она ведет к стерилизации денежной массы, сообщает Газета.Ru. Это помогает сдерживать инфляцию, однако лишает предпринимателей стимулов к росту из-за низких оборотов. Эксперт подчеркнул, что накопления "под матрасом" и вовсе не приносят пользы, блокируя мультипликативный эффект, необходимый для технологического суверенитета.

Переход к активному потреблению и инвестиционному циклу возможен лишь при увеличении горизонта планирования до пяти лет и снижении инфляции до целевых 4%. Трепольский полагает, что во второй половине 2026 года может сработать сценарий отложенного спроса, когда снижение доходности депозитов заставит людей массово забирать деньги для крупных покупок, таких как ремонт автомобиля или приобретение жилья. Однако такой резкий вброс наличности на рынок грозит новым скачком цен, если промышленность не успеет подготовить достаточное количество товаров.

"Избыточная бережливость напрямую отражается на рынке труда: если нет спроса на товары, компании перестают открывать новые вакансии и индексировать оклады. Хотя часто обсуждается масштабный кадровый голод в россии, стагнация потребления может привести к тому, что предприятия начнут не нанимать, а оптимизировать штаты ради выживания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Михайловна Костина.

Ответы на популярные вопросы о бережливости и экономике

Что такое парадокс бережливости?

Это ситуация, когда стремление каждого отдельного человека сэкономить деньги в итоге приводит к падению общего спроса, снижению доходов населения и замедлению роста всей национальной экономики.

Почему высокие ставки по вкладам вредят бизнесу?

Банковские депозиты становятся выгоднее вложений в реальное производство, из-за чего капитал уходит из промышленности в финансовый сектор, а предприятия не могут брать дорогие кредиты на развитие.

Как сбережения обычных граждан влияют на инфляцию?

Когда люди меньше тратят и больше копят, количество денег в обращении сокращается, что помогает замедлить рост цен, но одновременно ограничивает возможности для расширения ассортимента отечественных товаров.

Когда россияне начнут активно тратить накопленные средства?

Массовый выход денег с банковских счетов ожидается при снижении ключевой ставки ниже психологически значимого уровня, когда доходность вкладов перестанет перекрывать инфляционные ожидания.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
