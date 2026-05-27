Топливо может стать внутренним ресурсом: правительство готовит сценарий на случай ценового рывка

Экономика

Ограничение экспорта дизельного топлива и авиакеросина в России рассматривается как превентивная мера на случай осложнения ситуации на внутреннем рынке, пояснил ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В интервью Pravda.Ru специалист отметил, что подобные шаги могут стать инструментом воздействия на нефтяные компании для стабилизации биржевых цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund/, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ранее ТАСС сообщило, что в правительстве обсуждают возможность введения временного запрета на вывоз дизеля и керосина для всех участников рынка. При этом эксперты подчеркивают, что отпускной сезон может резко усилить проблему доступности ресурсов из-за активных перемещений населения.

По словам Юшкова, сейчас в стране наблюдается рост потребления, особенно в сегменте бензина. Однако ситуация с дизельным топливом принципиально иная: его производство традиционно превышает внутренние потребности. Даже с учетом ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, в России сохраняются значительные резервные мощности. Тем не менее власти изучают сценарии защиты рынка. Параллельно с этим аналитики фиксируют, что бензин дорожает быстрее инфляции, что вынуждает регуляторов искать новые механизмы балансировки.

"Такими мерами пытаются воздействовать на крупные нефтяные компании, чтобы заставить их больше торговать на внутреннем рынке через биржу и не допускать роста цен, в том числе угрожая ограничением экспорта дизеля. Какие-то ограничения на экспорт могут вводиться, но на очень короткий срок, потому что дизель быстро станет некуда девать, и тогда придется сокращать переработку уже не из-за ремонтов, а по прямому решению", — пояснил он.

Относительно авиакеросина эксперт добавил, что баланс будет зависеть от интенсивности летних перелетов. В пиковые периоды ограничение экспорта выглядит логичным шагом для насыщения аэродромных служб внутри страны. Стоит отметить, что в других регионах мира ситуация с топливом для авиации также остается напряженной. В частности, в Европе официально разрешили заправлять самолеты альтернативными смесями из-за дефицита ресурсов. В России же экспортные ограничения пока носят характер вероятного сценария на будущее.

"С авиакеросином ситуация может сложиться так, что на какой-то период, например на лето, когда потребление достигает пика, можно ввести определенный запрет на экспорт. Но в основном это касается будущего — мер, которые только могут быть предприняты. Сейчас, я думаю, они не требуются", — отметил специалист.

Для автомобилистов текущая повестка также остается тревожной, поскольку дорожные расходы вне контроля зачастую становятся следствием общей волатильности энергетического сектора. Пока правительство взвешивает риски, рынок адаптируется к сезонным изменениям. Экономисты внимательно следят за тем, как мировые котировки нефти отразятся на кошельках россиян в ближайшие месяцы.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
