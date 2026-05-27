Жизнь в долг затягивает незаметно: россияне платят за вчерашний комфорт завтрашними деньгами

Россияне пытаются сохранить привычный уровень жизни при помощи заемных средств, несмотря на невыгодные условия и высокие ставки, рассказала генеральный директор компании "Организация личных финансов", финансовый консультант Алена Никитина. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснила, что текущий всплеск кредитной активности вызван стагнацией доходов на фоне растущих трат и доступностью банковских продуктов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года в России было зафиксировано резкое увеличение спроса на банковские услуги. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые опубликовали РИА Новости, граждане оформили 3,83 миллиона розничных кредитов. Это почти на один миллион превышает показатели за аналогичный период прошлого года, что соответствует годовому росту в 40%.

Никитина отметила, что кредиты сейчас не могут считаться инструментом развития, так как зачастую направляются на закрытие базовых потребностей. Это серьезный сигнал, указывающий на то, что свободные ресурсы населения истощены. Для стабилизации положения специалисты рекомендуют внедрять проверенные механизмы управления капиталом, позволяющие избежать кассовых разрывов в личном бюджете.

Как подчеркнула специалист, вместо оформления новых обязательств логичнее пересмотреть структуру потребления. Тщательная оценка всех денежных потерь помогает найти внутренние резервы даже в непростые времена. По мнению консультанта, привычка жить в долг стала опасной социальной тенденцией.

"По возможности сейчас лучше не брать кредиты, потому что это показатель того, что человек не справляется с собственными средствами и вынужден занимать. Когда человек понимает, что не справляется, в голове должен сработать сигнал: он осознает свою проблему и должен задаться вопросом, что делать дальше", — пояснила Никитина.

Эксперт добавила, что решением может стать продажа неиспользуемых активов, например, второго автомобиля, или закрытие убыточных бизнес-проектов. Нередко люди забывают и о накопленных долгах со стороны знакомых или о юридически не оформленном наследстве, что также является скрытым финансовым ресурсом. При этом участившиеся случаи отказов в списании задолженностей делают ставку на банкротство как на легкий выход из ситуации крайне рискованной.

"Ставки высокие, и ситуация, скорее всего, будет только усугубляться. Брать кредит сейчас — это всего лишь откладывание решения проблемы и отсрочка принятия некомфортных, но необходимых мер. Однако эти меры все равно будут приняты, просто спустя какое-то время, когда ситуация станет еще более сложной", — подчеркнула специалист.

Финансовый консультант предупредила, что задержка в принятии жестких мер экономии лишь увеличивает итоговый объем обязательств. По ее словам, кризис — это повод для фундаментальной перестройки образа жизни, которую многие откладывали годами.

Нередко потребители попадают в ловушку из-за неочевидных условий договоров, когда невинные на первый взгляд продукты превращаются в тяжелое долговое бремя. В условиях неопределенности выигрывают те, кто опирается на собственные силы и находит способы рационального ведения хозяйства без обращения к заемному капиталу.

