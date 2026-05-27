России срочно нужны 8 миллионов специалистов? Названы истинные масштабы кадрового голод

Заявления о нехватке восьми миллионов технических специалистов в России не соответствуют действительности, уверен руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин.

рабочие профессии

По его мнению, реальные потребности рынка гораздо скромнее, а динамика найма определяется жесткими экономическими факторами, а не теоретическими расчетами. Эксперт подчеркнул, что промышленность и бизнес сейчас заняты не расширением штатов любой ценой, а глубокой внутренней оптимизацией.

Ранее данные о дефиците восьми миллионов сотрудников озвучила представитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, отметив при этом постепенное насыщение рынка.

Однако Варакин в разговоре с MoneyTimes пояснил, что такие цифры — лишь статичная модель, игнорирующая падение деловой активности. На фоне высокой ключевой ставки и замедления темпов цифровизации многие компании замораживают новые проекты.

Чтобы удержаться на плаву, работодатели даже готовы менять правила сверхурочных часов, увеличивая нагрузку на действующих сотрудников вместо найма новых персонала.

"Сейчас идет охлаждение экономики очень сильно. Рост промышленного производства, открытие новых проектов, цифровизация, все это сейчас очень сильно охлаждается. Поэтому, наоборот, с октября месяца идет очень сильная оптимизация", — отметил кадровый эксперт.

Как сообщает MoneyTimes, реальный спрос на технических специалистов в текущем году может составить всего 600-700 тысяч человек, что в десять раз меньше прогнозируемых ранее значений. В условиях неопределенности бизнес старается не раздувать зарплатные фонды, а тщательно фильтрует входящие потоки соискателей.

"Из-за перегретых зарплатных ожиданий и давления на бюджеты компаний мы видим рост трудовых споров. Работодатели становятся жестче в требованиях к квалификации, и любое несоответствие условиям трудового договора может стать поводом для конфликта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Варакин полагает, что кадровый голод в инженерии и ИТ вернется только после смягчения денежно-кредитной политики. Пока же предприятия адаптируются, вкладываясь в собственные центры обучения и переманивая ключевых кадров у конкурентов.

Соискателям в этот период стоит быть особенно внимательными, поскольку под видом заманчивых условий часто скрывается обычная ловушка на сезон или проект с жесткой эксплуатацией труда. Стабильный рост спроса на кадры станет возможен только при возобновлении структурной перестройки экономики.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда технических специалистов

Откуда взялась цифра в 8 миллионов вакансий?

Это значение получено на основе теоретических расчетов долгосрочной потребности экономики в кадрах при условии максимально быстрой реализации программ импортозамещения и промышленного роста без учета текущих финансовых ограничений.

Почему реальный спрос на специалистов оказался ниже?

Из-за высокой стоимости кредитования и снижения потребительского спроса многие предприятия замедлили инвестиции в новые производства, что привело к сокращению планов по найму и фокусу на эффективности текущего персонала.

Когда ожидать нового всплеска найма технарей?

Кадровый рынок отреагирует на оживление производства сразу после снижения ключевой ставки ЦБ, когда компании смогут дешевле финансировать запуск новых цехов и ИТ-платформ.

Как компании решают проблему дефицита кадров сейчас?

Вместо массового набора новиков бизнес использует стратегии хантинга редких профессионалов, создает партнерства с техническими вузами для подготовки "под ключ" и развивает программы переобучения внутри своих структур.

