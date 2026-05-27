Ноль долларов на счетах: план Трампа по восстановлению Газы зашёл в тупик

Финансовый фонд созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" (Board of Peace) оказался в глубоком политико-правовом тупике, и на его официальные счета под управлением Всемирного банка не поступило никаких средств ("ноль долларов").

Об этом сообщает Financial Times. Организация признала наличие острого "финансового разрыва" в своем майском докладе для Совета Безопасности ООН. Срыв реального финансирования масштабного плана, оцениваемого в $70 млрд, вызван целым комплексом причин.

1. Команда Трампа начала использовать прямые пожертвования через счёт в банке JPMorgan, проигнорировав Всемирный банк. Этот счёт не подлежит независимому международному аудиту, поэтому международные спонсоры предпочитают удерживать деньги, пока механизм контроля не станет ясным. Крупнейших инвесторов не устраивает единоличный и практически неограниченный контроль Трампа над распределением гигантских денежных потоков и отстранение палестинцев от управления ими.

2. Из обещанных $17 млрд львиную долю — $10 млрд, должны были составить средства США. Однако администрация Трампа попыталась перевести первые транши ($1,25 млрд) в обход Конгресса, перенаправив деньги из бюджетов на ликвидацию катастроф и миротворческие операции. Это вызвало жёсткое противодействие американских законодателей — в Сенат уже внесен законопроект о блокировке этих несанкционированных расходов. Без перечисления доли США другие страны не спешат отправлять свои деньги.

3. Намерения ключевых доноров из числа арабских монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ), которые обещали выделить около $7 млрд, резко изменились на фоне разразившегося регионального конфликта — иранской войны. Это понятно, деньги понадобятся самим.

На текущий момент реальные переводы (около 1% от обещаний) предоставили только ОАЭ и Марокко, но эти крохи пошли на операционные расходы самого совета, а не на реальные строительные проекты в секторе Газа. План восстановления пока остается исключительно "бумажным" проектом, а Израиль не перестаёт осуществлять военные операции в Газе. Камень преткновения — отсутствие разоружения ХАМАС.

Из стран постсоветского пространства поучаствовать в инициативе согласились Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Согласно уставу Board of Peace, внесение $1 млрд является сугубо добровольным, оно лишь дает право продлить членство в совете после 3 лет. Казахстан воспользовался правом войти в организацию без финансовых взносов и заявил, что отправит в Газу военных медиков с развертыванием полевых госпиталей, предоставит продовольственную гуманитарную помощь и выделит образовательные гранты для палестинских студентов. Но это будет сделано (если будет) только после установления мира.

Баку готов рассматривать исключительно прямые коммерческие инвестиции в будущие проекты восстановления, но не безвозмездные пожертвования в общий фонд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно откликнулся на приглашение Трампа и включил Минск в состав совета. Однако из-за санкций легально провести в JPMorgan средства из Белоруссии технически и политически нереально.

Президент РФ Владимир Путин официально заявил, что Россия готова выделить фонду 1 миллиард долларов на восстановление сектора Газа, выполнив условие для получения постоянного членства. Однако Москва поставила жёсткое условие. Этот миллиард должен быть официально взят из российских золотовалютных резервов, которые были заморожены странами Запада после начала СВО. Запад пойти на это не может, в результате чего Россия формально демонстрирует добрую волю, но реальных денег фонд не получает.

Москва позже в рамках ООН заявила, что Трамп пытается создать "карманную" международную организацию, чтобы подменить ею Совбез ООН. Постпредство РФ при ООН назвало устав фонда циничным, поскольку восстановление Газы и оказание гуманитарной помощи Трамп ставит в прямую зависимость от политических ультиматумов (таких как полное разоружение ХАМАС). Россию категорически не устраивает, что устав организации наделяет президента США абсолютным правом вето и возможностью единолично увольнять членов совета. В МИД РФ этот формат открыто называют продвижением американского влияния под видом благотворительности.

Можно сделать вывод, что инициатива Трампа умерла, так и не начавшись, что подтверждает хаотичность и эмоциональность политики американского президента.