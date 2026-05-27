Купюры станут цифровым следом: новые правила СБП вскроют серые доходы россиян

Экономика

Новая инициатива Центробанка по расширению функций Системы быстрых платежей (СБП) направлена на установление цифровой прозрачности над оборотом бумажных денег, считает кандидат экономических наук, налоговый консультант Евгений Сивков. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснил, что за внешним удобством сервиса скрывается механизм глубокого мониторинга личных финансов граждан.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Ранее стало известно, что Банк России планирует разрешить пополнение счетов наличными через любые банкоматы страны с помощью СБП. Проект указания регулятора предусматривает запуск новых правил с 1 октября. При этом вводятся жесткие лимиты на операции: разовый взнос ограничен 25 тысячами рублей, суточный — 50 тысячами, а месячный порог составит 200 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что новые правила внесения наличных могут существенно изменить привычный порядок взаимодействия клиентов с банковскими терминалами.

По словам Сивкова, основной целью нововведения является перевод теневых накоплений в оцифрованный вид. Как только средства попадают в банковскую систему через терминал, они оставляют детальный след, фиксирующий дату, сумму и личность отправителя. Финансовые организации уже сейчас применяют жесткие методы проверки всех клиентов, требуя документального подтверждения легальности средств.

"Пока деньги лежат в кармане — государству плохо видно, откуда они и куда потом пошли. А когда человек внес их на счет, появляется цифровой след: сумма, дата, банк, движение денег", — отметил Сивков.

Критерии мониторинга охватывают не только крупные сделки, но и мелкие бытовые расчеты. Эксперт указывает, что установленные лимиты соответствуют объемам типичных серых доходов: подработок, частной торговли или накоплений "под подушкой". Для контроля подобных транзакций регулятор внедряет специальные протоколы проверки, срабатывающие при достижении определенных сумм.

"Лимиты тоже показательные: 25 тысяч за раз, 50 тысяч в день, 200 тысяч в месяц. То есть речь не про крупные операции, а про обычные бытовые наличные деньги: подработки, мелкую торговлю, переводы, накопления", — пояснил консультант.

Хотя само по себе внесение купюр на карту не является правонарушением, системность таких действий может привлечь внимание надзорных органов. Особенно рискуют лица без официального трудоустройства или те, чей реальный оборот по картам значительно превышает декларируемую зарплату.

В определенных ситуациях пополнение счета приводит к немедленной заморозке средств до выяснения обстоятельств. Сивков подчеркивает, что сегодня реформа подается как клиентский сервис, но в будущем она станет базой для прямых вопросов налоговых органов об источниках благосостояния. Уже сейчас за подозрительные переводы через СБП банки могут блокировать счета в рамках борьбы с легализацией доходов.

"Само по себе пополнение карты наличными — не нарушение. Но если человек регулярно вносит деньги, а официальных доходов нет или они сильно меньше, вопросы могут появиться. Главный вывод простой: нам дают удобный сервис, но вместе с ним наличные все больше становятся видимыми", — подытожил Сивков.

Экспертная проверка: Юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
