Назван самый эффективный способ сократить траты на продукты без жестких ограничений в еде

Системный подход к закупкам продуктов помогает существенно сократить повседневные издержки и стабилизировать личный бюджет.
Преподаватель Анна Хуруджи пояснила, что предварительное составление списков минимизирует риск приобретения лишнего, однако итоговый результат сильно зависит от самодисциплины. Нередко резкая смена планов или желание разнообразить рацион провоцируют импульсивные покупки, которые полностью перекрывают теоретическую выгоду от планирования.
Эксперт подчеркивает, что жесткое меню на неделю может оказаться неэффективным из-за переменчивого настроения и вкусовых предпочтений. Как сообщается на сайте NewsInfo, вместо строгой привязки к конкретным блюдам рациональнее устанавливать жесткий финансовый лимит на категорию питания.
Такой метод позволяет гибко выбирать продукты в рамках выделенной суммы, успешно модерируя личный бюджет и избегая маркетинговых ловушек ритейлеров.
"Если человек систематичен, следит за своим бюджетом, примерно рассчитывает и знает свой рацион, тогда планирование меню на неделю действительно будет выгодно для сохранения денег. Часто меню может меняться, вкусы человека могут меняться, желания и настроение тоже могут меняться, траты тогда будут увеличиваться. Все зависит от общей систематичности человека, систематичности его подхода в целом к ведению своего бюджета", — отметила Анна Хуруджи.
"При текущей инфляции метод лимитирования категории 'еда' действительно работает лучше, чем составление списков блюд, так как цены на отдельные позиции могут меняться быстрее, чем обновляется ваше меню", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Да, при условии строгой дисциплины, однако спонтанные визиты в кафе или покупка деликатесов "по настроению" могут аннулировать всю экономию.
Специалисты рекомендуют не ограничивать перечень блюд, а выделять фиксированную сумму (лимит) на продукты на 7 дней.
Несмотря на новые правила в магазинах, внимательный контроль чека при самостоятельном взвешивании помогает отслеживать реальную стоимость корзины на месте.
Рациональный подбор еды по энергетической ценности позволяет исключить дорогие ультраобработанные продукты, вредные для здоровья.
