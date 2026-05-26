Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию

Попытка реализовать национализированный пакет акций ПАО "ЮГК" и сопутствующие предприятия на открытых торгах завершилась неудачей. Лот стоимостью 162,02 млрд рублей, ранее принадлежавший Константину Струкову, не вызвал интереса у инвесторов даже при использовании голландской системы аукциона. Росимущество было готово снизить начальную цену вдвое, до 81 млрд рублей, однако процедура сорвалась на этапе отбора участников.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

Основную долю выставляемого имущества составляют 67,2% акций золотодобывающего холдинга, оцененные в 140,4 млрд рублей. В единый лот также включены доли в "УК ЮГК", агрокомплексе "Экомодуль", транспортных и логистических компаниях группы. Подобные сложности с поиском владельцев для крупных промышленных объектов возникают на фоне того, как другой российский бизнес активно переводит управление своими структурами в специальные административные районы внутри страны.

Единственным претендентом на активы выступило созданное в 2024 году московское АО "Русские угли", однако комиссия отклонила заявку из-за ошибок в документации и несоблюдения требований законодательства. Как сообщает kursdela.biz, уточнив, что шаг снижения цены составлял более 810 млн рублей. Пока государство пытается найти эффективного собственника для сырьевого гиганта, параллельно разворачивается юридическая битва за замороженные миллиарды на внешних контурах.

"Отсутствие покупателей на столь крупный объект по цене вдвое ниже рыночной может указывать на юридические риски титула собственности или скрытую долговую нагрузку. Инвесторы проявляют крайнюю осторожность, когда речь идет о перераспределении активов такого масштаба через торги Росимущества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья

Ответы на популярные вопросы о продаже ПАО "ЮГК"

Почему на торги выставили именно эти активы?

Речь идет об акциях и долях, переданных в доход государства по решению суда в рамках исков к предыдущим владельцам группы.

Какова была минимально возможная цена сделки?

В ходе голландского аукциона стоимость могла опуститься до 81,01 млрд рублей, что составляет ровно половину от стартовой оценки.

Кто такой Илья Шпигель и АО "Русские угли"?

Это единственный участник торгов, зарегистрированный в Москве в текущем году; из-за отсутствия данных об учредителях и ошибок в заявке фирму не допустили к аукциону.

Что будет с ЮГК дальше?

Вероятнее всего, после признания текущих торгов несостоявшимися Росимущество организует повторные процедуры или пересмотрит условия продажи.

Читайте также