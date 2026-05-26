Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию

Попытка реализовать национализированный пакет акций ПАО "ЮГК" и сопутствующие предприятия на открытых торгах завершилась неудачей. Лот стоимостью 162,02 млрд рублей, ранее принадлежавший Константину Струкову, не вызвал интереса у инвесторов даже при использовании голландской системы аукциона. Росимущество было готово снизить начальную цену вдвое, до 81 млрд рублей, однако процедура сорвалась на этапе отбора участников.
Основную долю выставляемого имущества составляют 67,2% акций золотодобывающего холдинга, оцененные в 140,4 млрд рублей. В единый лот также включены доли в "УК ЮГК", агрокомплексе "Экомодуль", транспортных и логистических компаниях группы. Подобные сложности с поиском владельцев для крупных промышленных объектов возникают на фоне того, как другой российский бизнес активно переводит управление своими структурами в специальные административные районы внутри страны.
Единственным претендентом на активы выступило созданное в 2024 году московское АО "Русские угли", однако комиссия отклонила заявку из-за ошибок в документации и несоблюдения требований законодательства. Как сообщает kursdela.biz, уточнив, что шаг снижения цены составлял более 810 млн рублей. Пока государство пытается найти эффективного собственника для сырьевого гиганта, параллельно разворачивается юридическая битва за замороженные миллиарды на внешних контурах.
Речь идет об акциях и долях, переданных в доход государства по решению суда в рамках исков к предыдущим владельцам группы.
В ходе голландского аукциона стоимость могла опуститься до 81,01 млрд рублей, что составляет ровно половину от стартовой оценки.
Это единственный участник торгов, зарегистрированный в Москве в текущем году; из-за отсутствия данных об учредителях и ошибок в заявке фирму не допустили к аукциону.
Вероятнее всего, после признания текущих торгов несостоявшимися Росимущество организует повторные процедуры или пересмотрит условия продажи.
Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.