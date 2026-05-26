Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза

Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию

Экономика

Попытка реализовать национализированный пакет акций ПАО "ЮГК" и сопутствующие предприятия на открытых торгах завершилась неудачей. Лот стоимостью 162,02 млрд рублей, ранее принадлежавший Константину Струкову, не вызвал интереса у инвесторов даже при использовании голландской системы аукциона. Росимущество было готово снизить начальную цену вдвое, до 81 млрд рублей, однако процедура сорвалась на этапе отбора участников.

Золотые слитки
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые слитки

Основную долю выставляемого имущества составляют 67,2% акций золотодобывающего холдинга, оцененные в 140,4 млрд рублей. В единый лот также включены доли в "УК ЮГК", агрокомплексе "Экомодуль", транспортных и логистических компаниях группы. Подобные сложности с поиском владельцев для крупных промышленных объектов возникают на фоне того, как другой российский бизнес активно переводит управление своими структурами в специальные административные районы внутри страны.

Единственным претендентом на активы выступило созданное в 2024 году московское АО "Русские угли", однако комиссия отклонила заявку из-за ошибок в документации и несоблюдения требований законодательства. Как сообщает kursdela.biz, уточнив, что шаг снижения цены составлял более 810 млн рублей. Пока государство пытается найти эффективного собственника для сырьевого гиганта, параллельно разворачивается юридическая битва за замороженные миллиарды на внешних контурах.

"Отсутствие покупателей на столь крупный объект по цене вдвое ниже рыночной может указывать на юридические риски титула собственности или скрытую долговую нагрузку. Инвесторы проявляют крайнюю осторожность, когда речь идет о перераспределении активов такого масштаба через торги Росимущества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о продаже ПАО "ЮГК"

Почему на торги выставили именно эти активы?

Речь идет об акциях и долях, переданных в доход государства по решению суда в рамках исков к предыдущим владельцам группы.

Какова была минимально возможная цена сделки?

В ходе голландского аукциона стоимость могла опуститься до 81,01 млрд рублей, что составляет ровно половину от стартовой оценки.

Кто такой Илья Шпигель и АО "Русские угли"?

Это единственный участник торгов, зарегистрированный в Москве в текущем году; из-за отсутствия данных об учредителях и ошибок в заявке фирму не допустили к аукциону.

Что будет с ЮГК дальше?

Вероятнее всего, после признания текущих торгов несостоявшимися Росимущество организует повторные процедуры или пересмотрит условия продажи.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Последние материалы
Слизни будут ликовать! Этот популярный способ защиты клубники оказался абсолютной пустышкой
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Израильтяне в ярости: Киев разнесли за государственные почести пособнику Гитлера
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Запихнул и пошел: 2 варианта сумок, которые легко обманут строгие замеры в аэропорту
А нам всё равно: как пингвины Огненной Земли адаптируются к глобальному потеплению
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Живой щит Брюсселя: ЕС бросает своих дипломатов под удар России ради новой сенсации
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.