Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков

Экономика

Возрастная дискриминация при приеме на работу стала новой реальностью для тысяч квалифицированных специалистов, вынуждая их прибегать к радикальным методам маскировки своего опыта. Ирина Смирнова, партнер в executive search агентстве Hunting Partners, в интервью Pravda.Ru разъяснила, почему зрелых профессионалов все чаще отсеивают еще на этапе цифрового скрининга резюме.

Фото: www.pexels.com by Edmond Dantès is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие после собеседования

Ранее сообщалось, что сформировался устойчивый тренд на омоложение кадрового состава, из-за чего соискатели в возрасте от 30 до 45 лет вынуждены систематически редактировать свою профессиональную биографию. Многие кандидаты удаляют даты окончания вузов, скрывают часть трудового стажа и чистят социальные сети, чтобы не попасть под автоматические фильтры HR-систем, которые все чаще игнорируют накопленные компетенции в пользу формальных критериев отбора. 

"Начиная с 40 лет, кандидаты сталкиваются с сильной возрастной дискриминацией. Прямо об этом никто не говорит, но статистика показывает: отказы приходят автоматически именно по возрасту. Даже когда заявки разбирают вручную, ситуация не меняется. Это действительно влияет на трудоустройство", — пояснила Смирнова.

Эксперт отмечает, что работодатели зачастую опасаются нанимать опытных сотрудников, опасаясь сложностей с адаптацией в сложившихся молодежных коллективах. Системные возрастные барьеры при приеме на работу подкрепляются нежеланием руководителей работать с подчиненными, которые старше их по статусу или возрасту.

При этом кризис офисных профессий и общая нестабильность экономической ситуации заставляют бизнес выбирать пути наименьшего сопротивления, отдавая предпочтение более молодым кандидатам с меньшими зарплатными ожиданиями.

"Самое плохое, что может случиться, — это если что-то не проверили и на собеседовании вместо ожидаемого, допустим, тридцатилетнего кандидата оказывается сорокапятилетний. Для руководителя это проблема, потому что он не знает, как управлять человеком, который старше его. Но бывает и наоборот: работодатели понимают, что кандидат идеально подходит, и перестают обращать внимание на возраст", — отметила Смирнова.

Попытки кандидатов выглядеть моложе на этапе подачи заявки влекут за собой риски интеллектуальной ловушки, где соискатель тратит время на взаимодействие с потенциально нелояльным работодателем. Тем не менее, эксперты напоминают, что в условиях жесткого кадрового голода стратегия сохранения критически важных компетенций начинает преобладать над стереотипами, заставляя компании пересматривать свое отношение к возрасту сотрудников.

Экспертная проверка: Юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
