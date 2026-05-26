Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках

В российских пунктах обмена валют зафиксирован локальный дефицит наличных долларов, спровоцированный резким всплеском интереса со стороны населения. Кандидат экономических наук Люза Байгузина пояснила, что текущая ситуация вызвана психологическим фактором: когда стоимость американской валюты опустилась в диапазон 69-73 рубля, граждане сочли это выгодным "окном возможностей" для закупок. В результате только за апрель объем приобретенной наличности достиг 108 млрд рублей, что на треть превзошло показатели предыдущего месяца.

Доллары

Ограничения на прямые поставки банкнот из США и Евросоюза вынуждают кредитные организации выстраивать сложную логистику через страны СНГ, что лимитирует объемы пополнения резервов. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Байгузину, банки зачастую не были готовы к такому наплыву клиентов вне активного туристического сезона. Из-за разрыва между ажиотажным спросом и ограниченным предложением финансовым институтам приходится закупать валюту друг у друга, что приводит к росту маржи — в некоторых точках наличный доллар торгуется на 3-4 рубля дороже курса ЦБ.

"Дефицит уже привел к росту маржи. Наличный доллар в обменниках может стоить на 3-4 рубля выше официального курса Центрабанка. Банки повышают спреды между покупкой и продажей, чтобы компенсировать риски нестабильного снабжения и ограничить поток клиентов. Это создает парадокс — формально доллар "дешевый", но реально купить его по выгодному курсу становится все сложнее", — отмечает Байгузина.

"Подобный дисбаланс часто возникает при укреплении рубля, когда массовый инвестор пытается зафиксировать прибыль или сформировать накопления на низких значениях котировок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эксперты полагают, что ситуация стабилизируется по мере адаптации банковских цепочек поставок к новому уровню спроса. Однако Байгузина предостерегает от эмоциональных сделок "на все деньги", поскольку дальнейший рост позиций российской валюты может привести к временным убыткам у тех, кто приобрел доллары на пике дефицита. Для тех, кому наличность необходима для заграничных поездок, разумной стратегией остается покупка валюты частями с предварительным бронированием сумм в отделениях.

Ответы на популярные вопросы о дефиците наличной валюты

Почему в банках не хватает наличных долларов?

Основная причина — санкционный запрет на ввоз банкнот из западных стран и внезапный всплеск спроса со стороны россиян, желающих купить валюту по сниженному курсу.

Насколько легально завышение курса в обменниках относительно ЦБ?

Банки имеют право самостоятельно устанавливать спреды (разницу между покупкой и продажей), исходя из собственных затрат на логистику и текущего спроса.

Стоит ли сейчас покупать доллары для инвестиций?

Экономисты советуют избегать ажиотажных покупок на фоне дефицита и рекомендуют приобретать валюту небольшими долями для усреднения стоимости входа.

Когда ситуация в обменниках нормализуется?

Стабилизация ожидается после того, как банки перенастроят логистику поставок из дружественных стран, а первая волна ажиотажного спроса пойдет на спад.

