Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Книга без жены и детей: о чём на самом деле решил рассказать Калягин после ухода из кино
Казахстан втянули в опасную игру против России: задействована схема с зарубежным правом
Марсианская пустыня не кормит гостей, а крошечные диверсанты переварят камень и создадут почву для жизни
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Грязевой капкан: почему жилые кварталы в Белово утопают в бытовых отходах

Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках

Экономика

В российских пунктах обмена валют зафиксирован локальный дефицит наличных долларов, спровоцированный резким всплеском интереса со стороны населения. Кандидат экономических наук Люза Байгузина пояснила, что текущая ситуация вызвана психологическим фактором: когда стоимость американской валюты опустилась в диапазон 69-73 рубля, граждане сочли это выгодным "окном возможностей" для закупок. В результате только за апрель объем приобретенной наличности достиг 108 млрд рублей, что на треть превзошло показатели предыдущего месяца.

Доллары
Фото: https://unsplash.com by Alexander Grey is licensed under Free
Доллары

Ограничения на прямые поставки банкнот из США и Евросоюза вынуждают кредитные организации выстраивать сложную логистику через страны СНГ, что лимитирует объемы пополнения резервов. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Байгузину, банки зачастую не были готовы к такому наплыву клиентов вне активного туристического сезона. Из-за разрыва между ажиотажным спросом и ограниченным предложением финансовым институтам приходится закупать валюту друг у друга, что приводит к росту маржи — в некоторых точках наличный доллар торгуется на 3-4 рубля дороже курса ЦБ.

"Дефицит уже привел к росту маржи. Наличный доллар в обменниках может стоить на 3-4 рубля выше официального курса Центрабанка. Банки повышают спреды между покупкой и продажей, чтобы компенсировать риски нестабильного снабжения и ограничить поток клиентов. Это создает парадокс — формально доллар "дешевый", но реально купить его по выгодному курсу становится все сложнее", — отмечает Байгузина.

"Подобный дисбаланс часто возникает при укреплении рубля, когда массовый инвестор пытается зафиксировать прибыль или сформировать накопления на низких значениях котировок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эксперты полагают, что ситуация стабилизируется по мере адаптации банковских цепочек поставок к новому уровню спроса. Однако Байгузина предостерегает от эмоциональных сделок "на все деньги", поскольку дальнейший рост позиций российской валюты может привести к временным убыткам у тех, кто приобрел доллары на пике дефицита. Для тех, кому наличность необходима для заграничных поездок, разумной стратегией остается покупка валюты частями с предварительным бронированием сумм в отделениях.

Ответы на популярные вопросы о дефиците наличной валюты

Почему в банках не хватает наличных долларов?

Основная причина — санкционный запрет на ввоз банкнот из западных стран и внезапный всплеск спроса со стороны россиян, желающих купить валюту по сниженному курсу.

Насколько легально завышение курса в обменниках относительно ЦБ?

Банки имеют право самостоятельно устанавливать спреды (разницу между покупкой и продажей), исходя из собственных затрат на логистику и текущего спроса.

Стоит ли сейчас покупать доллары для инвестиций?

Экономисты советуют избегать ажиотажных покупок на фоне дефицита и рекомендуют приобретать валюту небольшими долями для усреднения стоимости входа.

Когда ситуация в обменниках нормализуется?

Стабилизация ожидается после того, как банки перенастроят логистику поставок из дружественных стран, а первая волна ажиотажного спроса пойдет на спад.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Мир. Новости мира
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Русский ответ пресному авокадо: как сварить легендарные щи из крапивы и не обжечься
Сработает ли самозапрет против зависимости? Эксперты оценили риски новых правил для казино
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Не отвечайте и не переходите: 7 типов SMS, после которых ваш счет опустеет мгновенно
Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.