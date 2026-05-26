Россиянам придется менять карты Visa и Mastercard: тянуть с этим больше не стоит

Экономика

Технологический износ и отсутствие доступа к международным операциям делают использование карт Visa и Mastercard в России нецелесообразным, заявил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что окончательный вывод западных платежных систем с внутреннего рынка может завершиться уже в ближайшем году.

Фото: Wikimedia Commons by User:Harrihealey02. This file, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дебетовая карта Visa

Ранее аналогичную позицию озвучили в регуляторе. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила РИА Новости, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, так как не выполняют свой функционал. Эксперты также отмечают, что продолжение поддержки западных систем в текущих условиях может рассматриваться как стратегическая ошибка.

По словам Исмаилова, одной из главных причин отказа от этих карт является вопрос безопасности. Срок действия большинства из них истек и продлевался банками в "бессрочном" режиме, что ограничивает обновление защитных протоколов. Кроме того, сложилась ситуация, при которой Национальная система платежных карт (НСПК) обеспечивает процессинг, но не получает преимуществ как полноценный оператор. Это создает лишнюю финансовую нагрузку на инфраструктуру.

"Фактически эти карты перестали выполнять свой ключевой функционал и стали недоступны для зарубежных платежей, поэтому их значимость постепенно падает. Статистика показывает, что сейчас их доля составляет порядка 15–17 процентов. Плановая работа по выведению их из оборота идет уже достаточно давно — еще в 2023 году зампред Банка России объявлял о таких планах", — отметил экономист.

Адаптация финансового сектора к новым вызовам требует не только смены пластика, но и глубокой модернизации оборудования. В частности, сейчас в стране активно создается автономная финансовая инфраструктура, способная работать стабильно при любых внешних ограничениях. Исмаилов полагает, что вероятность полного прекращения приема Visa и Mastercard в следующем году крайне высока.

Для рядовых россиян уход этих систем не станет потрясением, так как их главное преимущество перед отечественным аналогом — работа за границей — уже утрачено. Владельцы премиальных продуктов также найдут альтернативу среди предложений системы "Мир" или китайской UnionPay. При этом клиентам важно своевременно проходить обновление данных в банке, чтобы избежать блокировок при перевыпуске карт на новые платежные решения.

"Из-за отсутствия возможности использовать эти карты за рубежом их ключевое преимущество перед картами "Мир" полностью нивелировалось. Поэтому что-то потерять от этого невозможно. Многим просто придется обменять свои действующие карты, если они продолжают пользоваться ранее эмитированными банковскими картами", — заключил Исмаилов.

Экспертная проверка: Банковский аналитик (капитал, нормативы, устойчивость) Алина Корнеева
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
