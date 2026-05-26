Валютный стриминг: почему доходы российских артистов за рубежом растут рекордными темпами

Российский музыкальный экспорт переживает фазу активной экспансии. По итогам 2025 года валютная выручка от дистрибуции отечественного контента достигла €200 млн. Показатель вырос на 42,9%, что свидетельствует о качественной трансформации локального продукта в глобально востребованный товар.

Человек, погружённый в музыку

Масштабирование музыкальной индустрии

Внутренний рынок демонстрирует сопоставимую динамику. Оценка сектора превысила 46 млрд рублей, показав прирост на 22,7%. Ускорение экспортных темпов относительно внутреннего потребления указывает на высокий спрос к российскому творчеству со стороны внешних агрегаторов. Монетизация контента становится предсказуемой статьей дохода, требующей системного подхода к управлению авторскими правами.

"Рост экспорта на 42,9% — это результат перехода от разрозненных продаж к работе с глобальными экосистемами. Мы наблюдаем консолидацию активов, где нематериальное право становится полноценным финансовым инструментом", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Основными каналами трансляции стали YouTube, Spotify и Apple Music. Цифровизация процессов позволяет артистам обходить барьеры физической дистрибуции. Однако для защиты прав интеллектуальной собственности требуется безупречный комплаенс. Ошибки в оформлении лицензий могут привести к заморозке выплат, как это часто бывает при администрировании данных внутри крупных учетных систем.

"Интеллектуальная собственность требует жесткой правовой дисциплины. Если в исходных документах присутствуют опечатки в данных владельцев, глобальные площадки могут приостановить транзакции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Показатель Динамика за 2025 год Внутренний объем рынка 46 млрд руб. (+22,7%) Экспортная выручка €200 млн (+42,9%)

Для сохранения темпов роста индустрии необходимо минимизировать транзакционные издержки. Финансовая устойчивость отрасли зависит от способности адаптироваться к изменяющимся условиям, подобно тому как рынок сырьевых ресурсов реагирует на внешние финансовые шоки и коррекции внутри демпферных механизмов.

"Выход на зарубежные площадки — это борьба за удержание доли в глобальных стриминговых алгоритмах. Здесь важна не только художественная ценность, но и юридическая чистота цепочки прав", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о музыкальном экспорте

Каков основной драйвер роста экспортной выручки?

Рост обусловлен увеличением присутствия российского контента на глобальных стриминговых платформах и эффективной монетизацией авторских прав.

Почему экспорт растет быстрее, чем внутренний рынок?

Глобальные площадки обеспечивают доступ к более широкой аудитории и более высоким ставкам роялти в пересчете на пользователя.

Какие риски сопровождают зарубежную дистрибуцию?

Основными рисками остаются правовые коллизии в оформлении интеллектуальной собственности и административные ошибки в данных правообладателей.

Как защитить доходы от музыки в условиях глобальной трансформации индустрии?

Необходимо внедрять прозрачные системы учета прав и проводить регулярный аудит договорной базы, исключающий технические сбои при начислении выплат.

