Экономика

Обновление торгового флота требует колоссального ресурса. Правительство пересматривает модель финансирования судостроения, отказываясь от прямого вливания бюджетных средств. Программа льготного лизинга для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переходит на рыночные рельсы. Цель — создать 500 новых судов до 2030 года и вывести из эксплуатации устаревший тоннаж.

Коммунальный флот г. Москвы
Фото: mos.ru by пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Логика инвестиционного сбора

Экономика требует прочности инфраструктуры. Модель финансирования предполагает введение двух целевых надбавок. Первая ляжет на тариф за освидетельствование судов. Вторая — на портовые сборы. Суммарно рынок должен сгенерировать 210 млрд рублей. Это решение обеспечивает автономию отрасли от волатильности бюджетных расходов. Аналогичный подход к прозрачности финансовых потоков можно видеть в управлении банковскими операциями, где комплаенс-контроль отсекает лишние риски.

"Перенос инвестиционной нагрузки на судовладельцев — это механизм выравнивания долгосрочных издержек. Бюджетная дефицитность не позволяет субсидировать устаревшие активы, поэтому отрасль должна аккумулировать капитал для собственного перевооружения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трансформация судостроения

Списание флота старше 40 лет — жесткая необходимость. Старые суда "река-море" исчерпали запас прочности металла и эффективность эксплуатации. Замена предполагает строительство контейнеровозов и танкеров новой серии. Упущенная выгода из-за простоев на ремонте устаревших судов сопоставима с рисками, которые возникают при нарушении регламентов в трудовом законодательстве, где неправильный расчет выплат ведет к кратным убыткам компании.

Параметр Текущее состояние
Финансирование Прямые субсидии из бюджета
Цель к 2030 году 500 новых судов

"Инвестиционный сбор работает как страховка ликвидности. Когда мы говорим о промышленном обновлении, важно понимать: дешевле один раз модернизировать базу, чем ежегодно закрывать долги по аварийным ремонтам", — разъяснил риск-менеджер Илья Гусев.

"Любой сбор в рамках портовых тарифов неизбежно ляжет в себестоимость логистики. Вопрос лишь в скорости окупаемости нового флота по сравнению с затратами на владение старым", — отметил  макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о судостроительном сборе

Будет ли расти стоимость перевозок?

Рост тарифов порта и освидетельствования — это целевой инвестиционный вклад. Эффект масштаба от новых судов с низким расходом топлива призван нивелировать эти издержки в долгосрочной перспективе.

Кто платит сбор?

Судовладельцы, пользующиеся портами и проходящие обязательную сертификацию, станут основными донорами программы через надбавки.

Почему именно внебюджетные средства?

Государство переходит к модели проектного финансирования. Это высвобождает бюджетные лимиты для критических секторов экономики.

Как это повлияет на сроки строительства?

Ритмичное финансирование позволяет судоверфям планировать закупки металла и комплектующих без простоев из-за ожидания бюджетных траншей.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
