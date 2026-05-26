500 новых кораблей к 2030: как портовые сборы превратятся в футуристический флот

Обновление торгового флота требует колоссального ресурса. Правительство пересматривает модель финансирования судостроения, отказываясь от прямого вливания бюджетных средств. Программа льготного лизинга для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переходит на рыночные рельсы. Цель — создать 500 новых судов до 2030 года и вывести из эксплуатации устаревший тоннаж.
Економіка вимагає міцності інфраструктури. Модель фінансирования предполагает введение двух целевых надбавок. Первая ляжет на тариф за освидетельствование судов. Вторая — на портовые сборы. Суммарно рынок должен сгенерировать 210 млрд рублей. Это решение обеспечивает автономию отрасли от волатильности бюджетных расходов.
"Перенос инвестиционной нагрузки на судовладельцев — это механизм выравнивания долгосрочных издержек. Бюджетная дефицитность не позволяет субсидировать устаревшие активы, поэтому отрасль должна аккумулировать капитал для собственного перевооружения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Списание флота старше 40 лет — жесткая необходимость. Старые суда "река-море" исчерпали запас прочности металла и эффективность эксплуатации. Замена предполагает строительство контейнеровозов и танкеров новой серии.
|Параметр
|Текущее состояние
|Финансирование
|Прямые субсидии из бюджета
|Цель к 2030 году
|500 новых судов
"Инвестиционный сбор работает как страховка ликвидности. Когда мы говорим о промышленном обновлении, важно понимать: дешевле один раз модернизировать базу, чем ежегодно закрывать долги по аварийным ремонтам", — разъяснил риск-менеджер Илья Гусев.
"Любой сбор в рамках портовых тарифов неизбежно ляжет в себестоимость логистики. Вопрос лишь в скорости окупаемости нового флота по сравнению с затратами на владение старым", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
Рост тарифов порта и освидетельствования — это целевой инвестиционный вклад. Эффект масштаба от новых судов с низким расходом топлива призван нивелировать эти издержки в долгосрочной перспективе.
Судовладельцы, пользующиеся портами и проходящие обязательную сертификацию, станут основными донорами программы через надбавки.
Государство переходит к модели проектного финансирования. Это высвобождает бюджетные лимиты для критических секторов экономики.
Ритмичное финансирование позволяет судоверфям планировать закупки металла и комплектующих без простоев из-за ожидания бюджетных траншей.
