Банк России перекрыл кислород мошенникам: число юных дропперов рухнуло втрое

Финансовая система России проходит через жесткую настройку. Регулятор зафиксировал трехкратное падение числа несовершеннолетних дропперов в 2026 году. Данные Банка России подтверждают: радикальное сокращение — не случайность, а результат принудительной фильтрации клиентов. Мошеннические схемы, которые ранее питались бесконтрольным оборотом карт, теряют топливо.

Школьник получает подозрительный звонок

Дроппер — это не просто владелец счета. Это промежуточное звено в криминальных цепочках, обеспечивающее трансграничное движение украденных средств. Ранее подростки становились легкой мишенью для вербовки. Их карты использовали для обналичивания "грязных" денег. Сейчас лазейка закрыта регуляторным фильтром.

"Дропперство требует высокой частоты транзакций и отсутствия лишних глаз. Ввод обязательного родительского контроля при открытии карт превратил поток легких денег в зону высокого риска для кураторов схем. Это классический пример того, как административное ограничение делает преступный бизнес экономически невыгодным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Система теперь работает иначе. Открытие счета несовершеннолетним требует верификации через законных представителей. Взрослый человек — это всегда ответственность. Если процесс открытия карты проходит через родителей, мошенник теряет главного союзника: анонимное согласие жертвы.

Параметр Статус-кво (до 2025) Новые реалии Процесс открытия Массово, онлайн, без контроля Верификация через родителей Риск для куратора Минимальный Высокий (риск разоблачения)

Ограничения меняют ландшафт. Подростки, которые раньше рассматривали перепродажу доступа к личному кабинету как подработку, сейчас сталкиваются с реальностью последствий банкротства. Ошибка сегодня — это клеймо на завтрашний финансовый рейтинг. Взрослым приходится объяснять детям суть AML-компановки, где любая активность, не соответствующая профилю пользователя, блокируется автоматикой.

"Мы наблюдаем переход от модели доверия к модели тотальной верификации. Когда родитель подписывает документ, он неявно принимает на себя роль гаранта. Снижение показателей дропперства — это прямое следствие возвращения ответственности в пространство, где доминировала хаотичность транзакций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о дропперах

Почему именно подростки стали главной мишенью?

Они обладают социальной мобильностью, но лишены полноценного финансового контроля. Это идеальные "чистые" субъекты для проведения транзитных операций.

Как родительское согласие мешает преступникам?

Согласие создает временную задержку и требует авторизации взрослого. Мошенники работают на скорости и скрытности.

Может ли подросток самостоятельно открыть счет без ведома родителей?

Современные регуляторные нормы банков исключают такую возможность для лиц младше 18 лет.

Что грозит за добровольную передачу карты?

Помимо блокировки счета, владельцу грозит попадание в черные списки антифрод-систем, что закрывает доступ к кредитованию на годы.

