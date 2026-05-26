Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дисковечер в центре Москвы — 29 мая в фудхолле Дружба: живой концерт Лады Дэнс
Валютный стриминг: почему доходы российских артистов за рубежом растут рекордными темпами
Романтика с летальным исходом: почему след от поцелуя может стать причиной инсульта
Удар по будущему! Беспилотный автобус устроил ДТП в первый же день
500 новых кораблей к 2030: как портовые сборы превратятся в футуристический флот
Сердечный удар отравляет мозг: как инфаркт запускает депрессию и тревожность.
Ужасающая статистика: 51 мирный житель погиб за неделю от атак ВСУ
Больше детей — больше денег: как изменятся налоговые вычеты на жилье в России
Материнский корабль в реальности: "Калашников" показал базу для роя дронов

Банк России перекрыл кислород мошенникам: число юных дропперов рухнуло втрое

Экономика

Финансовая система России проходит через жесткую настройку. Регулятор зафиксировал трехкратное падение числа несовершеннолетних дропперов в 2026 году. Данные Банка России подтверждают: радикальное сокращение — не случайность, а результат принудительной фильтрации клиентов. Мошеннические схемы, которые ранее питались бесконтрольным оборотом карт, теряют топливо.

Школьник получает подозрительный звонок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Школьник получает подозрительный звонок

Дроппер — это не просто владелец счета. Это промежуточное звено в криминальных цепочках, обеспечивающее трансграничное движение украденных средств. Ранее подростки становились легкой мишенью для вербовки. Их карты использовали для обналичивания "грязных" денег. Сейчас лазейка закрыта регуляторным фильтром.

"Дропперство требует высокой частоты транзакций и отсутствия лишних глаз. Ввод обязательного родительского контроля при открытии карт превратил поток легких денег в зону высокого риска для кураторов схем. Это классический пример того, как административное ограничение делает преступный бизнес экономически невыгодным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Система теперь работает иначе. Открытие счета несовершеннолетним требует верификации через законных представителей. Взрослый человек — это всегда ответственность. Если процесс открытия карты проходит через родителей, мошенник теряет главного союзника: анонимное согласие жертвы.

Параметр Статус-кво (до 2025) Новые реалии
Процесс открытия Массово, онлайн, без контроля Верификация через родителей
Риск для куратора Минимальный Высокий (риск разоблачения)

Ограничения меняют ландшафт. Подростки, которые раньше рассматривали перепродажу доступа к личному кабинету как подработку, сейчас сталкиваются с реальностью последствий банкротства. Ошибка сегодня — это клеймо на завтрашний финансовый рейтинг. Взрослым приходится объяснять детям суть AML-компановки, где любая активность, не соответствующая профилю пользователя, блокируется автоматикой.

"Мы наблюдаем переход от модели доверия к модели тотальной верификации. Когда родитель подписывает документ, он неявно принимает на себя роль гаранта. Снижение показателей дропперства — это прямое следствие возвращения ответственности в пространство, где доминировала хаотичность транзакций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о дропперах

Почему именно подростки стали главной мишенью?

Они обладают социальной мобильностью, но лишены полноценного финансового контроля. Это идеальные "чистые" субъекты для проведения транзитных операций.

Как родительское согласие мешает преступникам?

Согласие создает временную задержку и требует авторизации взрослого. Мошенники работают на скорости и скрытности.

Может ли подросток самостоятельно открыть счет без ведома родителей?

Современные регуляторные нормы банков исключают такую возможность для лиц младше 18 лет.

Что грозит за добровольную передачу карты?

Помимо блокировки счета, владельцу грозит попадание в черные списки антифрод-систем, что закрывает доступ к кредитованию на годы.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, специалист по финмониторингу Михаил Фролов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Последние материалы
Дыра в кузове — не приговор: бюджетный трюк, о котором молчат в сервисах
Удар по будущему! Беспилотный автобус устроил ДТП в первый же день
500 новых кораблей к 2030: как портовые сборы превратятся в футуристический флот
Больше не нужно выливать: главный секрет кулинаров против лишней соли в супе
Хватит мучить питомца: 3 ошибки, которые только усиливают страх собаки перед пылесосом
Один куст — два цветения: как создать "светящийся" акцент в саду с помощью одного растения
Сердечный удар отравляет мозг: как инфаркт запускает депрессию и тревожность.
Забудьте про кольца и серьги: этот аксессуар для ног — главный тренд 2026 года
Ужасающая статистика: 51 мирный житель погиб за неделю от атак ВСУ
Орехи ломают даже строгую диету: ошибка прячется в привычке, которую считают полезной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.