Участники СВО могут списать долги до 10 миллионов рублей — новый закон подписал Владимир Путин

Государство переходит к фазе точечной финансовой санации граждан, выполняющих критические задачи. Президент Владимир Путин подписал закон об аннулировании кредитных обязательств для участников СВО. Речь идет о радикальном списании долгов до 10 миллионов рублей. Это не просто мера социальной поддержки, а инструмент макроэкономической гигиены. Регулятор убирает токсичную долговую нагрузку с наиболее активной части населения, предотвращая перегрев персональных дефолтов.

Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Правила игры: кто попадает под списание

Механизм работает как хирургический зажим. Он блокирует взыскание, если соблюдена комбинация факторов. Обнуление доступно мобилизованным, призывникам (кроме курсантов) и тем, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Важный нюанс — контракт должен быть подписан на срок не менее двенадцати месяцев. Льгота транслируется и на супругов военнослужащих. Это решение направлено на сохранение устойчивости домохозяйств, которые часто оказываются в заложниках у серых схем кредитования или непосильных процентов.

"Данная мера является исключительной преференцией. Мы видим попытку государства не просто поддержать бойцов, а фундаментально изменить их финансовый профиль, убирая шлейф старых просроченных обязательств, которые мешают полноценному возвращению в экономику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Лимиты и сроки: жесткий фильтр

Администрирование процесса требует соблюдения тайминга. Списание долга возможно только если судебный акт о взыскании вступил в силу или исполнительное производство было открыто до 1 декабря 2024 года. Закон ограничивает верхнюю планку суммой в 10 миллионов рублей. Это отсекает возможность злоупотреблений при реализации крупных схем, сохраняя фокус на массовом сегменте. Спекуляции о том, что массовые просрочки обрушат сохранность депозитов, беспочвенны — объемы списаний просчитаны и не создают угроз ликвидности.

Параметр Условие применения
Тип контракта Срок от 1 года, подписан с 1 декабря 2024
Статус долга Наличие судебного решения о взыскании
Максимальная сумма 10 000 000 рублей по основному телу и процентам

Влияние на банковский сектор

Для финансовой системы этот закон — принудительная диета. Банки вынуждены очищать балансы от безнадежной задолженности. Однако в долгосрочной перспективе это оздоровляет рынок. Когда участники СВО возвращаются к мирной жизни без долгового обременения, они превращаются в качественных заемщиков. Если раньше им грозило банкротство, то теперь они сохраняют чистую финансовую историю. Это создает импульс для потребительского спроса и инвестиций в человеческий капитал.

"Закон прописан жестко. Если исполнительный документ выдан после указанной даты, списание не сработает. Это защита от тех, кто решил набрать кредитов специально под льготу. Юридическая чистота сделки здесь — приоритет №1", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о списании долгов

Списываются ли долги по алиментам?

Нет. Закон четко разделяет кредитные обязательства и социально значимые выплаты. Алименты и возмещение вреда жизни или здоровью под списание не попадают. Эти требования остаются незыблемыми.

Может ли жена бойца списать свой личный кредит?

Да, закон распространяется на супругов участников СВО. Если у супруги есть просроченный долг с судебным решением до 1 декабря 2024 года, она имеет право на аннулирование обязательств в рамках установленного лимита.

Что происходит с ипотекой в рамках этого закона?

Ипотечные кредиты исключены из данной программы списания. Ипотека — это залоговый инструмент, требующий иных механизмов регулирования, чтобы не дестабилизировать рынок недвижимости.

Нужно ли платить налоги со списанной суммы?

Нет, списание долга в данном случае не признается получением дохода (экономической выгоды). Налоговая база по НДФЛ не возникает, дополнительных платежей государству совершать не потребуется.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
