Россияне массово беднеют: почему магазины убирают привычные товары с полок уже сейчас

В ближайшие два года российская розничная торговля столкнется с масштабной трансформацией товарной матрицы из-за сокращения реальных доходов населения.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ товары

Инвестбанкир и основатель медиапроекта "Биткоган" Евгений Коган прогнозирует неизбежное сужение ассортимента, которое станет зеркальным ответом бизнеса на падающий потребительский спрос. На фоне финансовой нестабильности граждане всё чаще выбирают стратегию жесткой экономии, переключаясь на жесткие дискаунтеры и используя психологические трюки для защиты семейного бюджета от маркетингового давления.

Тенденция к упрощению корзины потребления подтверждается ростом пессимистических настроений: около 40% россиян ожидают дальнейшего исчезновения привычных брендов с полок.

Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на Евгения Когана, ритейлерам становится нерентабельно поддерживать избыточное разнообразие позиций, которые не находят быстрого сбыта. Особенно остро это ощущается в сегменте товаров длительного пользования, где покупатели массово откладывают приобретение техники или мебели до стабилизации ситуации, стараясь максимально продлить срок службы имеющихся вещей.

"Товары для дома, мебель. Когда хорошее настроение, когда идут ремонты в квартирах, вы покупаете товары для дома, покупаете технику, товары длительного пользования, холодильники, телевизоры, полотенца, посуду. Когда люди зажимаются, они экономят на таких вещах, экономят на вещах, которые могут подождать", — подчеркнул Коган.

Аналитики также фиксируют смещение интереса в сторону онлайн-площадок, где программы лояльности и специальные цифровые цены позволяют частично компенсировать инфляционное давление на кошелек.

"Мы наблюдаем формирование новой бережливой модели поведения, где приоритетом становится цена за килограмм продукта, а не бренд или удобство упаковки. Ритейл вынужден адаптироваться под этот запрос, вымывая средний ценовой сегмент и замещая его позициями первой цены, чтобы удержать трафик в условиях стагнации доходов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Особую тревогу вызывает возможное подорожание товаров из Китая, что на фоне замещения западных марок может усилить структурные изменения в торговле. По словам финансиста, сейчас потребители предпочитают приобретать более доступные и менее качественные изделия, сознательно снижая планку ожиданий.

Хотя индексация зарплат и сохранение спроса в люкс-сегменте поддерживают общую статистику, фундаментальный сдвиг в сторону упрощения ассортимента остается главным вызовом для рынка в среднесрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о трансформации ритейла

Почему из магазинов исчезают некоторые товары?

Ритейлеры оптимизируют ассортимент, убирая позиции с низкой оборачиваемостью. В условиях падения доходов содержать на полках товары, которые долго не покупают, становится экономически невыгодно из-за затрат на логистику и хранение.

На чем россияне экономят в первую очередь?

Основной удар приходится на товары длительного пользования (бытовая техника, мебель, электроника) и товары для дома. Также покупатели переходят на СТМ — собственные торговые марки сетей, которые стоят дешевле брендовых аналогов.

Что такое "модель потребления дискаунтера"?

Это формат поведения, при котором покупатель готов жертвовать сервисом и широтой выбора ради стабильно низкой цены. Люди чаще посещают магазины фиксированных цен и следят за акциями в онлайн-приложениях.

Поможет ли цифровизация сдержать рост цен?

Искусственный интеллект и маркетплейсы помогают находить наиболее выгодные предложения и оптимизировать цепочки поставок, однако внешние факторы, такие как налоги и курсовые колебания, продолжают оказывать решающее влияние на ценники.

Читайте также