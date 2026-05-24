Микрозаймы уходят в тень: что скрывается за всплеском нелегального кредитования

Экономика

Внедрение обязательной биометрической идентификации в секторе микрофинансирования спровоцировало аномальную реакцию рынка. Вместо ожидаемого очищения от мошенников отрасль столкнулась с экспансией теневых структур.

оформление кредита
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов is licensed under Free for commercial use
Экономист Александр Дудчак связывает этот тренд с глубокими дисбалансами в текущей денежно-кредитной политике, которая выталкивает заемщиков за пределы легального поля. На фоне ужесточения банковских фильтров, где доля отказов по заявкам достигла критических 83%, граждане всё чаще рассматривают нелегальные займы как единственный способ решения финансовых проблем.

Статистические данные за первую четверть 2026 года подтверждают тревожную динамику: число нелицензированных кредиторов подскочило более чем на треть. Рост долговой нагрузки коррелирует с общим снижением доступности цивилизованных банковских инструментов для населения.

Как сообщает NewsInfo, подобные изменения в структуре кредитования неизбежно ведут к усилению социальной напряженности. Эксперты также фиксируют, что многие россияне брали микрозаймы ради реализации краткосрочных планов, не учитывая долгосрочных рисков попадания в кабальную зависимость.

Экономист Александр Дудчак подчеркнул, что "черные кредиторы" умело маскируются под обычные офисы, предлагая "дешевые деньги" по одному паспорту без лишних проверок.

По его словам, последствия такой доступности могут быть катастрофическими для заемщика: от агрессивного взыскания до потери недвижимости. Грань между легальными МФО и криминальным сектором размывается, а ответственность за предотвращение подобного грабежа должна лежать на государстве, обязанном создавать условия для безопасного кредитования.

Ситуацию осложняет и тот факт, что в последнее время суды перестали прощать должникам ошибки, заметно ужесточив практику списания задолженностей при банкротстве.

"Рост серого сегмента кредитования — это прямой сигнал о том, что регуляторные барьеры в легальном секторе стали непреодолимыми для значительной части населения. Когда официальные институты требуют избыточную биометрию и массово отказывают в займах, спрос не исчезает, он просто мигрирует в зону риска, где правила диктуют не законы, а жажда наживы теневых игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном кредитовании

Чем опасны нелегальные кредиторы по сравнению с МФО?

В отличие от легальных компаний, теневые игроки не соблюдают законодательные ограничения по максимальной процентной ставке и используют незаконные методы взыскания, включая психологическое давление и изъятие имущества без решения суда.

Почему обязательная биометрия увеличила число серых кредиторов?

Сложная процедура идентификации стала барьером для части заемщиков, не желающих передавать личные данные или не имеющих технической возможности. Это создало свободную нишу, которую мгновенно заняли нелегалы, предлагающие упрощенный доступ к средствам.

Какова сейчас доля отказов в легальном кредитовании?

Согласно актуальной статистике, банковский сектор отклоняет около 83% заявок. Это вынуждает граждан с низким кредитным рейтингом обращаться в микрофинансовые организации или искать альтернативы у частных лиц.

Как проверить легальность кредитора перед заключением сделки?

Проверить компанию можно на официальном сайте Центрального банка РФ в реестре финансовых организаций. Если организации нет в списке или она исключена из него, совершение сделки связано с высоким риском мошенничества.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
