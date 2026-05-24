Получила пособие и ошиблась на 168 рублей: почему женщине теперь грозит судимость

Превышение лимита доходов всего на 168 рублей стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Воронежа, подозреваемой в незаконном получении социальных пособий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейные пособия

Ситуация получила широкий общественный резонанс и дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который взял расследование под личный контроль. Правоохранительные органы настаивают на том, что сокрытие реального финансового положения при оформлении господдержки является нарушением закона, независимо от суммы переплаты.

Разбирая юридические тонкости квалификации подобных деяний, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнёры" Александр Добровинский пояснил, что в российском законодательстве отсутствует минимальный денежный порог для признания факта мошенничества.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, любая попытка обмана государства при распределении бюджетных средств требует правовой оценки. По мнению эксперта, ответственность всегда дифференцирована, поэтому наказание за похищенные миллионы и мелкие финансовые огрехи будет существенно различаться.

"Что касается статьи мошенничества, если она имеет место, то начинается все с нуля, потому что мошенники могут быть разного типа. Обманывать нельзя и все. Есть французская пословица, которая говорит, что тот, "кто обманул на одно яблоко, может обмануть и на одного быка"", — отметил Добровинский.

Стоит отметить, что фигурантке может грозить штраф, учитывая крайне незначительный масштаб ущерба. При этом важно помнить, что в ряде случаев возможен автоматический пересмотр отказов, если ошибка была допущена системой, а не заявителем.

"Даже минимальное расхождение в цифрах может трактоваться как предоставление заведомо ложных сведений, что критично при оформлении пособий в современных реалиях. Гражданам необходимо предельно внимательно проверять справки о доходах, так как грань между технической ошибкой и умышленным мошенничеством в суде часто оказывается очень тонкой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве при получении соцвыплат

Существует ли минимальная сумма ущерба для возбуждения дела?

Нет, по статье о мошенничестве при получении выплат уголовное дело может быть возбуждено при любой сумме незаконно полученных средств, так как важен сам факт обмана.

Какое наказание грозит за незначительную переплату пособия?

В случаях с минимальным ущербом, как правило, назначается денежный штраф, однако это не отменяет появления судимости в биографии гражданина.

Можно ли избежать ответственности, если ошибка допущена случайно?

Следствие должно доказать наличие умысла на хищение средств; если удастся подтвердить непреднамеренную ошибку в документах, дело может быть прекращено.

Как государство отслеживает лишние доходы получателей?

Сведения о доходах проверяются через автоматизированные системы межведомственного взаимодействия между налоговой службой, СФР и банками.

Читайте также