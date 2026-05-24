Высокие ставки и жесткие суды: бизнес и граждане больше не могут выбраться из долговой ямы

Экономика

Российская судебная система демонстрирует резкое ужесточение подходов к финансовой амнистии заемщиков: число решений об отказе в списании задолженностей выросло в три раза.

Кризис неплатежеспособности охватывает как частный сектор, так и предпринимательское сообщество, сталкивающееся с барьерами при попытке пройти процедуру финансовой реабилитации.

На фоне того, как ЦБ зафиксировал опасный рост просрочек по всей стране, правовые фильтры становятся все более жесткими, препятствуя аннулированию обязательств.

Причины такой динамики кроются в фундаментальных изъянах экономической модели. Как отмечается на сайте MoneyTimes.Ru со ссылкой на кандидата экономических наук Александра Дудчака, текущая денежно-кредитная политика буквально лишает бизнес и граждан шанса на стабильность.

Высокие процентные ставки делают невозможным развитие проектов, что провоцирует вал неплатежеспособности, а кредитные организации, стремясь защитить свою маржинальность, все активнее блокируют судебное списание средств.

Процессы, при которых суды перестали прощать должникам ошибки, становятся закономерным итогом борьбы за банковские сверхприбыли в условиях дефицита ресурсов.

"Стоит говорить не только о росте числа отказов списания долгов, а о росте банкротств. Почему число банкротств растет? А растет оно по-прежнему из-за денежно-кредитной политики. Не способен малый бизнес, средний бизнес, да вообще любой бизнес работать в таких условиях денежно-кредитной политики", — отметил Дудчак.

"Суды стали гораздо тщательнее изучать добросовестность заемщика, проверяя, не создана ли ситуация банкротства искусственно. Увеличение отказов — это сигнал о том, что эпоха легкого избавления от долгов без последствий завершена", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

По словам экономиста, аргументы об увеличении доли недобросовестных должников выглядят малоубедительно, так как проблема носит системный характер. В текущем цикле предприниматели вынуждены работать в условиях запретительных ставок, а государство параллельно усиливает фискальное давление.

Многие россияне, пытаясь закрыть кассовые разрывы, попадают в кредитную яму МФО, что окончательно дестабилизирует их баланс. Экономист Дудчак также указал, что финансовые институты показывают рекордные прибыли именно за счет нежелания терять доходы от взысканий, что и стимулирует рост числа отрицательных решений в судах.

Ответы на популярные вопросы о процедуре банкротства

Почему суды стали чаще отказывать в списании долгов?

Основными причинами являются ужесточение контроля за добросовестностью заемщиков и стремление банков сохранить показатели прибыли, препятствуя аннулированию крупных задолженностей.

Как денежно-кредитная политика влияет на банкротства?

Высокая ключевая ставка отсекает малый и средний бизнес от доступного кредитования, что ведет к повальной неплатежеспособности и невозможности обслуживать текущие обязательства.

Могут ли забрать единственное жилье при банкротстве?

Законодательство в этой сфере трансформируется: рассматриваются механизмы предоставления замещающего жилья, если текущая недвижимость признана избыточной по площади.

Существуют ли риски при обращении к посредникам за списанием долгов?

Да, на рынке активизировались мошенники, предлагающие незаконные схемы избавления от обязательств, что может привести к потере имущества и уголовной ответственности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание

