Россия сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы

Россия укрепляет позиции на глобальном продовольственном рынке. В сельскохозяйственном сезоне 2025-2026 годов объем экспорта зерна достигнет отметки в 60 миллионов тонн. Фундаментальный показатель устойчивости — текущие объемы отгрузок, составившие 52 миллиона тонн. Стабильное снабжение партнеров остается приоритетом, несмотря на давление санкционной политики Запада, пытающегося дестабилизировать международную торговлю.

Экспортная стратегия как инструмент суверенитета

Продовольственная безопасность требует точного управления потоками. Высокая ключевая ставка и инфляционные ожидания вынуждают агрохолдинги оптимизировать издержки.

"Весь урожай позволит нам, на наш взгляд, сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы в сезоне. На 60 миллионов тонн поставок зерновых мы рассчитываем по итогам сезона. На текущую дату мы экспортировали порядка 52 миллионов тонн зерновых", — сообщила в рамках отраслевого брифинга министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Ставки на экспорт зерновых сегодня диктуют глобальные правила игры. Удержание лидерства по пшенице — это не только валютная выручка, но и рычаг влияния на мировые цены. Мы видим, как компании выстраивают логистические цепочки, минуя западных посредников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Показатель
Целевой объем экспорта (млн тонн) 60
Факт отгрузок на текущую дату (млн тонн) 52

Технологизация агросектора позволяет нивелировать риски, возникающие из-за сложности внешнеэкономических расчетов. Прозрачность сделок и прямые контракты с импортерами исключают влияние сомнительных посредников.

Ответы на популярные вопросы о зерновом экспорте

Как изменение логистических путей влияет на конечную стоимость зерна для потребителя?

Перестройка цепочек поставок на Восток и Юг снижает зависимость от западных фрахтов, что способствует стабилизации экспортных цен в долгосрочной перспективе.

Почему 60 млн тонн считаются критически важным показателем для отрасли?

Этот объем подтверждает статус страны как нетто-экспортера продовольствия и позволяет доминировать на рынках с развивающимися экономиками.

Влияет ли высокая ключевая ставка на кредитование агропредприятий?

Ставка повышает стоимость обслуживания долга, но сектор пользуется адресными программами льготного кредитования для поддержания производственных темпов.

Кто выступает ключевым покупателем российской пшеницы в 2026 году?

Основными драйверами спроса являются страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

