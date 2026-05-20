Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?

Совет Федерации синхронизировал трудовую миграцию с протоколами национальной безопасности. Речь идет о ратификации соглашения с Таджикистаном, которое переводит организованный набор кадров в поле тотальной цифровой прозрачности. Теперь профиль кандидата до пересечения границы проходит через сито верификации по базам данных международного розыска и криминальных учетов.
Механизм организованного набора приобретает институциональную жесткость. Россия получает легальный инструмент доступа к биометрическим данным претендентов на трудоустройство еще на стадии их нахождения в Таджикистане. Фотографии и результаты дактилоскопии станут обязательными атрибутами досье, что исключает проникновение лиц с "темным" прошлым.
"Интеграция таких данных в единый контур позволяет купировать риски на раннем этапе. Это исключает серые схемы найма и обеспечивает чистоту трудового рынка", — отметил эксперт по финмониторингу Михаил Фролов.
Усиление контроля — не избыточная мера, а фундамент для предсказуемости экономики. Подобно тому, как доступная ипотека требует жесткой оценки кредитоспособности заемщика, рынок труда нуждается в аналогичной верификации каждого участника.
|Параметр
|Детализация проверки
|Первичная проверка
|Дактилоскопия и фото на территории Таджикистана
|Критерии фильтрации
|Нахождение в розыске, наличие судимостей
"Данный протокол — классический пример трансляции комплаенс-процедур на межгосударственный уровень. Мы снижаем операционные риски для работодателей внутри России", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Эффективность системы зависит от скорости обработки входящих массивов данных. Использование ИИ-алгоритмов при сверке судимостей превращает бюрократическую рутину в отлаженный технический процесс.
"Проверка на этапе формирования заявки — это единственно верный путь, снимающий нагрузку с правоохранительных органов внутри страны", — резюмировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Процедуры осуществляются непосредственно на территории Таджикистана до момента оформления документов на въезд в Российскую Федерацию.
Передаются полные биометрические данные, включающие дактилоскопическую информацию и актуальные фотографии кандидатов.
Основанием служит информация о нахождении лица в международном розыске или наличии у него непогашенной судимости.
Основная задача — обеспечение общественной безопасности и исключение попадания криминальных элементов в легальный сектор экономики.
Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.