Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается

Экономика

Опасения относительно катастрофических последствий укрепления национальной валюты для российского бюджета сильно преувеличены, считает заместитель председателя правления СДМ-Банк Вячеслав Андрюшкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущая динамика курса не является классическим рыночным процессом и требует взвешенного подхода без лишней паники.

Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что падение доллара ниже 50 рублей может привести к "банкротству России". Специалисты опасались, что в такой ситуации экспорт станет невыгодным, спрос сместится в сторону импорта, а отечественные производители начнут массово терпеть убытки. Понимание того, как сильный рубль влияет на экономику, требует учета многих факторов.

"На самом деле разговоры о том, что низкий курс доллара якобы может привести к каким-то серьезным проблемам для России или даже к "краху бюджета", мне кажутся все-таки сильно преувеличенными. Потому что сейчас курс доллара достаточно сильно отвязан от такой классической рыночной ситуации и может регулироваться в довольно широких пределах. Поэтому я бы к таким громким заявлениям относился спокойно и без лишней паники", — отметил Андрюшкин.

Экспертное сообщество уже не раз обсуждало, какие риски для бюджета России создает избыточно крепкий курс. Андрюшкин подчеркнул, что экономика является сложной системой, эффективность которой невозможно измерить привязкой к одной валюте или стоимости сырья, поэтому рубль ломает прогнозы именно из-за своей многофакторности.

"Я не думаю, что вообще допустят ситуацию, при которой курс уйдет в какие-то совсем невыгодные для страны значения. Но тут важно понимать другое — экономика гораздо сложнее, чем просто привязка к доллару или, например, только к ценам на нефть. Нельзя все сводить к одному параметру и говорить, что если доллар упал или вырос, то это автоматически означает проблемы или, наоборот, успех. Так это не работает", — пояснил Андрюшкин.

Специалист добавил, что в профессиональной среде сторонников апокалиптических сценариев крайне мало. Реальная картина экономической стабильности зависит от комплексных решений регулятора, которые стараются держать курс в заданных границах

Экспертная проверка: Банковский аналитик Алина Корнеева, Риск-менеджер Илья Гусев.
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
