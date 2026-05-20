Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились
Любимую Ниву наконец-то сделали удобной — главный сюрприз АвтоВАЗ пока держат в тайне
Кибератака на Заполярье: МЧС по Мурманской области опровергло фейковые оповещения о радиационной угрозе
Спрос на Китай растет: РЖД рассматривают запуск прямых поездов
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли

Курс рубля ломает прогнозы — западные аналитики гадают, а россияне видят непривычно крепкую валюту

Экономика » Финансы » Деньги

Российская финансовая система демонстрирует аномальную устойчивость. Рубль игнорирует пессимистичные прогнозы и закрепляет статус самой крепкой валюты квартала. Пока западные аналитики ждали девальвации, курс пробил отметку 72,6 за доллар. Это не случайное колебание, а результат жесткого хирургического вмешательства регулятора и геополитического "нефтяного допинга".

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Нефтяной щит и иранский узел

Валютный рынок наполнился ликвидностью благодаря событиям на Ближнем Востоке. Конфликт вокруг Ирана и перебои в Ормузском проливе взвинтили цены на энергоносители. Российский сорт Urals в апреле торговался в среднем по 94,9 доллара за баррель. Это вдвое выше показателей начала года. Выручка экспортеров в иностранной валюте выросла в три раза, достигнув 7,3 млрд долларов. Система буквально захлебывается от притока твердой валюты при дефиците спроса на нее.

"Мы наблюдаем классический эффект сжатия импорта на фоне избыточного предложения выручки. Высокая стоимость заимствований внутри страны делает покупку валюты невыгодной для бизнеса, что дополнительно давит на курс доллара вниз", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Санкционные барьеры изменили архитектуру расчетов. Почти 60% импорта сегодня оплачивается в рублях. Это вымывает потребность в долларах и евро из торгового оборота. Даже возобновление закупок валюты для ФНС в размере 110 миллиардов рублей не способно развернуть тренд. Объем экспортной выручки физически перевешивает любые интервенции Минфина.

Логика регулятора: лекарство против перегрева

Центральный банк удерживает жесткий курс. Ключевая ставка служит якорем, который не дает инфляции размыть доходы населения. В условиях колоссальных государственных расходов это единственное доступное средство стабилизации. Регулятор рассматривает ближневосточную напряженность как проинфляционный фактор. Сильный рубль здесь выступает в роли естественного демпфера, сбивающего цены на ввозимые товары.

Показатель Значение / Динамика
Курс USD (факт) 72,6 рубля
Курс USD (прогноз Минэка) 81,5 рубля
Цена Urals (апрель) $94,9 за баррель
Порог бюджетного правила $59 за баррель

"Для держателей капитала ситуация выглядит парадоксально: рубль крепок, но инфляционные риски не исчезли. Многие ищут альтернативы, такие как замещающие облигации, чтобы зафиксировать текущую выгодную точку входа в активы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бюджетный риск крепкого номинала

Чрезмерное укрепление нацвалюты — палка о двух концах. Экспортеры при пересчете выручки в рубли теряют маржинальность. Это бьет по дивидендам и налоговым отчислениям. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил: ведомство сохраняет спокойствие, пока рублевая цена барреля соответствует бюджетным планам. Однако при текущей динамике "излишки" рубля могут стать дефицитными.

Рациональное поведение становится нормой не только для государства, но и для граждан. Экономика переходит в режим сбережения. Это заметно по рынку деликатесов: спрос на черную икру в стране сократился на 22%, что отражает прагматичный подход к тратам даже в условиях крепкой валюты.

"На рынке труда укрепление рубля пока не сказывается негативно, так как дефицит кадров заставляет компании индексировать выплаты и социальные обязательства. Реальные доходы удерживаются за счет низкой безработицы", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о курсе рубля

Почему рубль растет, несмотря на санкции?

Санкции заблокировали отток капитала и импорт, создав искусственный дефицит спроса на валюту внутри страны на фоне высоких цен на нефть.

Выгодно ли сейчас покупать доллары?

Курс находится на локальных минимумах, однако комиссии банков и риски блокировок делают хранение наличной валюты менее привлекательным способом защиты сбережений.

Как сильный рубль влияет на цены в магазинах?

Он тормозит рост цен на электронику и импортные компоненты, однако логистические издержки часто нивелируют этот эффект для конечного потребителя.

Когда рубль начнет падать?

Ослабление возможно при снижении ключевой ставки ЦБ или падении цен на энергоносители ниже 60-70 долларов за баррель.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист Ирина Костина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли
Климатологи ошиблись в прогнозах: скрытая катастрофа в Атлантике идет на 60% быстрее
Деньги без единой подписи: какой бонус ждет получателей накопительных выплат
Курс рубля ломает прогнозы — западные аналитики гадают, а россияне видят непривычно крепкую валюту
Глобальный туризм сломался: вместо селфи на фоне фонтанов путешественники выбирают антитуризм
Кровь раскрывает тайны: как гены меняют химию вашего тела
Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой
Рак теперь лечат не только химией, но и психологом — Минздрав пересмотрел маршруты пациентов
Популярные ноутбуки и процессоры под угрозой исчезновения — новые правила ввоза рубят рынок
Путин и Си Цзиньпин зафиксировали новые основы российско-китайского партнерства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.